La réserve naturelle de Bat Xat devient le 36 parc national du Vietnam

Panorama du parc national de Bat Xat dans la province septentrionale de Lào Cai. Photo: vneconomy.vn

Le parc national de Bat Xat, situé dans la province septentrionale de Lào Cai, a été officiellement promu du statut de réserve naturelle à celui de parc national, portant ainsi à 36 le nombre total de parcs nationaux au Vietnam.



La décision de mise à niveau, émise par le Comité populaire provincial de Lào Cai, fait de ce nouveau parc le deuxième parc national de Lào Cai, aux côtés du parc national de Hoàng Liên.



Couvrant environ 18.510 hectares, le parc s’étend sur les communes de Muong Hum, Dên Sang et Y Ty. Il est divisé en une zone centrale strictement protégée d’environ 14.690 hectares, une zone de restauration écologique d’environ 3.440 hectares et une zone administrative et de services de 380 hectares. Sa zone tampon comprend 32 villages répartis dans les trois communes.



Le parc national de Bat Xat joue un rôle essentiel dans la conservation des écosystèmes forestiers intacts, la protection de la biodiversité et des ressources génétiques, ainsi que dans le soutien à l’éducation environnementale et à la recherche scientifique.



Il contribue également à la régulation des ressources en eau, au développement de l’écotourisme et à la fourniture de services écosystémiques forestiers, améliorant ainsi les conditions de vie des populations locales, tout en favorisant la croissance socio-économique et en garantissant la défense et la sécurité nationales dans la zone frontalière.



Géographiquement, le parc marque le point de départ de la chaîne de Hoàng Liên Son, qui s’étend de la commune de Y Ty jusqu’au sommet du Fansipan, le plus haut sommet du Vietnam. La diversité de son relief et de son altitude crée des conditions idéales pour une riche biodiversité.



Le parc abrite 976 espèces de plantes vasculaires, dont 137 espèces rares et menacées inscrites dans le Livre rouge du Vietnam et sur la Liste rouge de l’UICN (2021). Notamment, 67 espèces sont endémiques du Nord du Vietnam, tandis que 38 sont uniques au pays.



De plus, 173 espèces animales ont été recensées, dont 42 mammifères, 73 oiseaux, 20 reptiles et 38 amphibiens. Parmi celles-ci figurent de nombreuses espèces rares et menacées, notamment 18 mammifères, 11 oiseaux, six reptiles et 17 amphibiens inscrits sur les listes de conservation nationales et internationales.



L’élévation du statut de la réserve naturelle de Bat Xat est inscrite dans le plan national de gestion forestière pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, conformément à la décision n°895/2024/QD-TTg du Premier ministre.



Sept nouveaux sites devraient bénéficier de cette mise à niveau : Muong Nhe, Bat Xat, Xuan Liên, An Toan, Bac Huong Hoa, Dak Rong et Ea So, portant ainsi à 41 le nombre total de parcs nationaux du pays.



Cette reconnaissance ouvre la voie à la conservation de la biodiversité et à la promotion du développement durable dans les parcs nationaux, notamment en termes de renforcement des capacités de gestion, d’amélioration de la résilience climatique et d’équilibre entre la conservation et les moyens de subsistance locaux, tout en s’attaquant aux défis persistants tels que l’exploitation forestière illégale, le trafic d’espèces sauvages et les pressions liées au développement. – VNA/VI