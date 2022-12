La République tchèque soutient la promotion des relations entre le Vietnam et l'UE

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères (AE) Le Thi Thu Hang a reçu le 12 décembre à Hanoï son homologue tchèque Jiri Kozak en visite de travail de deux jours au Vietnam.

La vice-ministre Le Thi Thu Hang et son homologue tchèque Jiri Kozak en visite de travail de deux jours au Vietnam. Photo : VNA

Lors de la réception, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a salué la tournée du vice-ministre Jiri Kozak et de la délégation commerciale tchèque dans le domaine de la médecine et des produits pharmaceutiques au Vietnam, contribuant à promouvoir les relations Vietnam - République tchèque en général et la coopération bilatérale dans le domaine de la santé en particulier.

Les deux parties ont convenu de renforcer les contacts et les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier ceux de haut niveau, ainsi qu'entre les ministères, les branches et les localités des deux pays. Elles se sont satisfaits de la coordination étroite et efficace entre les deux ministères des Affaires étrangères lors des forums multilatéraux et ont convenu de continuer à renforcer la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations régionales et internationales.

Les deux vice-ministres se sont convenus de renforcer une coopération efficace et substantielle dans les domaines où les deux parties ont des potentiels et des atouts et d'encourager les projets d'investissement et les coentreprises entre les deux pays sur la base de l'exploitation efficace des avantages de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et la mise en œuvre des résultats de la 7ème session du Comité intergouvernemental Vietnam-République tchèque.

Les deux parties ont convenu des mesures pour promouvoir la coopération dans les domaines d'intérêt commun tels que l'éducation, le travail...

Le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères, Jiri Kozak, a affirmé que son gouvernement et le ministère tchèque des AE soutenaient le renforcement des relations entre le Vietnam et l'UE.

Il a informé qu'en tant que président tournant du Conseil de l'UE au cours des 6 derniers mois de 2022, le gouvernement tchèque a activement exhorté la Commission européenne (CE) à retirer prochainement le carton jaune contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) pour les produits halieutiques vietnamiens ainsi qu'à mobiliser les États membres restants de l'UE pour qu'ils ratifient bientôt l'accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA).

Lors de la réception, le vice-ministre Jiri Kozak a apprécié le rôle de la communauté vietnamienne en République tchèque, en particulier sa contribution à la lutte contre l'épidémie de Covid-19 au cours de ces derniers temps.