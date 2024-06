La République de Corée soutient les efforts du Vietnam dans la lutte contre la pêche INN

La République de Corée soutient les efforts du Vietnam dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), conformément aux recommandations de la Commission européenne (CE), a déclaré le ministre sud-coréen des Océans et de la Pêche, Kang Do-hyung.

Lors d'une récente interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information à Séoul, le ministre sud-coréen a décrit le Vietnam comme un partenaire commercial majeur dans le domaine des produits de la mer.

En 2023, le Vietnam était le 3e exportateur de produits de mer vers la République de Corée, pour une valeur d'environ 800 millions de dollars, avec principalement des crevettes, de viande de crevette et de poulpe.

Il a ajouté que le Vietnam était également le 5e importateur de produits de mer en provenance de la République de Corée, évaluées à environ 240 millions de dollars en 2023. Le gouvernement sud-coréen prévoit de travailler avec de grandes entreprises sud-coréennes comme Lotte Mart à Hô Chi Minh-Ville pour lancer des initiatives de promotion du commerce qui bénéficieront à la fois aux producteurs de produits de mer vietnamiens et aux consommateurs sud-coréens, a-t-il indiqué.

Le ministre sud-coréen a également mis en lumière les projets de coopération technique en cours entre les deux pays. L'Institut national des sciences halieutiques de la République de Corée et l'Institut de recherche sur l'aquaculture du Vietnam sont actuellement engagés dans un projet visant à améliorer la productivité de l'aquaculture dans les provinces septentrionales vietnamiennes de Nam Dinh et Ninh Binh, a déclaré le ministre Kang.

Ce projet, d'un budget de trois milliards de won (2,1 milliards de dollars) et mis en œuvre de 2022 à 2026, vise à améliorer l'aquaculture grâce au transfert de technologie. Il a réaffirmé l'engagement de la République de Corée à établir des partenariats à long terme avec le Vietnam pour développer un secteur aquacole durable.

Présentant les efforts et les expériences de la République de Corée en matière de lutte contre la pêche INN, il a déclaré que le gouvernement sud-coréen plaidait pour le respect des lois, le partage d'informations, les campagnes de sensibilisation auprès du public et l'abstention de toute violence dans les efforts d’application de la loi.

Il a exprimé le souhait d'un travail conjoint avec le Vietnam à cet égard, affirmant que la République de Corée collaborerait également pour renforcer les capacités des pays asiatiques comme le Vietnam à lutter contre la pêche INN. -VNA/VI