La REP sera un moteur aidant le Vietnam à développer une économie circulaire

Le Vietnam est l’un des premiers pays d’Asie du Sud-Est à appliquer la responsabilité élargie des producteurs (REP). La Norvège apprécie hautement l'ambition du Vietnam dans la promotion et le développement de l'économie circulaire ainsi que de la transformation verte.

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadrice adjointe de Norvège au Vietnam, Mme Mette Moglestue, en marge du séminaire sur la REP qui est organisé jeudi 4 avril à Hanoï par Vietnam News, journal anglophone relevant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), et la Société nationale des foires commerciales et de la publicité du Vietnam (Vinexad).

Selon Mme Mette Moglestue, la REP est l’une des mesures visant à aider le Vietnam à atteindre cet objectif. Actuellement, le Vietnam dispose également de certaines réglementations en matière de REP. C'est un bon début et le Vietnam devrait améliorer et renforcer davantage son mécanisme et des politiques afin d'assurer une mise en œuvre efficace des réglementations REP, a-t-elle déclaré.

La Norvège est disposée à partager ses expériences avec le Vietnam dans l'élaboration de politiques ainsi que dans la mise en œuvre de politiques de REP.

Actuellement, la Norvège coopère très étroitement avec le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement dans l'élaboration de politiques de REP.

"Nous espérons que dans un avenir proche, les entreprises norvégiennes pourront également participer et partager leurs technologies afin de garantir que les partenaires vietnamiens puissent également participer au processus de mise en œuvre efficace des politiques de l'État en la matière", a-t-elle annoncé.

REP sont des dispositifs particuliers d’organisation de la prévention et de la gestion de déchets qui concernent certains types de produits. Ces dispositifs reposent sur le principe de responsabilité élargie du producteur, selon lequel les producteurs, c’est-à-dire les personnes responsables de la mise sur le marché de certains produits, peuvent être rendus responsables de financer ou d’organiser la prévention et la gestion des déchets issus de ces produits en fin de vie. -VNA/VI