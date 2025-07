La réorganisation territoriale du Vietnam vue du Forum économique Suisse-Vietnam

Le personnel du Centre de services administratifs publics du quartier de Tam Ky, dans la ville de Dà Nang, guide les gens dans les procédures administratives. Photo : VNA

La secrétaire du Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF), Rachel Isenschmid, a souligné à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que la rationalisation du système administratif du Vietnam pour améliorer l’efficacité, la productivité et la durabilité est une étape cruciale et nécessaire.

Cette initiative contribue non seulement à améliorer l’efficacité de la gestion, mais crée également un environnement plus favorable pour les entreprises et les citoyens, a-t-elle déclaré, notant qu’un système flexible et transparent stimulera l’investissement, encouragera l’innovation et favorisera la compétitivité du Vietnam sur la scène internationale.

« Il ne s’agit pas simplement de fusionner et de séparer des localités, mais d’une stratégie visant à restructurer l’espace de développement afin de créer des régions fortes et dynamiques, dotées de meilleures capacités d’intégration internationale et d’attraction des flux de capitaux de qualité.

La « réorganisation territoriale» peut créer des unités administratives et économiques de taille suffisante, contribuant ainsi à accroître la compétitivité régionale et à réduire la dispersion des ressources », a-t-elle indiqué.

Selon la responsable, cet effort est particulièrement important pour attirer les investissements internationaux, car les investisseurs sont souvent intéressés par une vision à long terme, une gouvernance stable et une capacité de coordination régionale. Lorsque les localités disposeront de marchés plus vastes et mieux connectés et de stratégies de développement plus claires, elles auront la possibilité de construire des modèles de partenariat public-privé plus efficaces, conformes aux normes internationales.

Le SVEF croit que cette stratégie, une fois efficacement mise en œuvre, permettra aux localités de former des écosystèmes de développement multisectoriels où la finance, la technologie, le tourisme, l’éducation et l’innovation pourront interagir. Nous entrevoyons également le potentiel de création de zones de coopération transfrontalière entre les provinces vietnamiennes et les partenaires suisses et internationaux, notamment dans les domaines de la finance verte, de la production de haute technologie, de la formation professionnelle et des start-up innovantes », a-t-elle déclaré.

Ces derniers temps, le SVEF a organisé de nombreux événements avec la participation de délégations vietnamiennes de haut niveau et a promu de nombreux programmes de coopération afin de concrétiser le partenariat global entre la Suisse et le Vietnam. Le SVEF organisera en novembre prochain un événement à Dà Nang, qui s’est fusionnée avec Quang Nam pour former la nouvelle ville de Dà Nang.

La fusion de Da Nang avec Quang Nam constitue un tournant stratégique, non seulement sur le plan administratif, mais aussi pour le développement économique régional. Dans le cadre des efforts déployés par le Vietnam pour promouvoir les centres financiers régionaux, cette fusion peut créer un nouvel espace de développement d’envergure, réunissant des atouts tels que la situation géographique, les infrastructures, la population et une vision de développement, a-t-elle observé.

Géographiquement, Dà Nang et Quang Nam se situent au cœur du Corridor économique Est-Ouest, idéalement reliés aux marchés potentiels de l’ASEAN et de la région Asie-Pacifique. C’est une condition préalable à la création d’un centre de services financiers connecté à l’international, a noté Rachel Isenschmid.

Selon la secrétaire du SVEF, la région dispose d’un système d’infrastructures bien développé, comprenant des ports maritimes en eau profonde, des aéroports internationaux, des zones de haute technologie et de vastes zones industrielles, qui constituent des bases importantes pour le développement de l’écosystème des investissements financiers et des technologies financières (fintech).

Dà Nang est notamment considérée depuis longtemps comme l’une des villes pionnières en matière de réforme administrative et de transparence des processus d’investissement. La stabilité et la cohérence des politiques constituent un atout majeur pour les investisseurs financiers, en particulier dans le contexte actuel de restructuration de la chaîne de valeur mondiale.

Si Dà Nang continue de promouvoir le développement d’un cadre juridique favorable à l’innovation, de tests de modèles financiers numériques et d’une stratégie visant à attirer les institutions financières internationales, le potentiel de devenir un centre financier régional est réalisable à moyen terme. Par ailleurs, les facteurs humains et la coopération internationale jouent également un rôle important, a-t-elle poursuivi.

La présence croissante d’universités, d’instituts de recherche et d’organismes de développement à Dà Nang constituera le fondement de la formation d’une main-d’œuvre qualifiée dans les secteurs de la finance, de la banque et de l’assurance, ainsi que de la promotion de la coopération entre l’État, les entreprises et le monde universitaire, a-t-elle estimé.

« Avec tous les facteurs ci-dessus, j’espère voir Dà Nang-Quang Nam se positionner comme un nouveau centre financier, ce ne sera pas seulement une aspiration mais deviendra progressivement un objectif réaliste », a-t-elle encore indiqué. – VNA/VI