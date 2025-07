La réorganisation administrative, un choix inévitable pour un avenir prospère du Vietnam

Le président de l’Association d’échanges économiques et culturels République de Corée - Vietnam (KOVECA), Kwon Sung-taek, répond aux questions d'une correspondante de la VNA. Photo: VNA

Évaluant la rationalisation de l’administration centrale et locale du Vietnam, le président de l’Association d’échanges économiques et culturels République de Corée - Vietnam (KOVECA), Kwon Sung-taek, a souligné qu’il s’agissait d’un choix inévitable pour assurer la prospérité et le développement futurs du pays.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Kwon Sung-taek a estimé que l’année 2025 revêtait une signification particulière pour le Vietnam, marquant le 50e anniversaire de la réunification nationale, le 80e anniversaire de la Fête nationale et le 135e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh. Elle constitue surtout une étape vers des transformations tournées vers l’avenir.

Il a rappelé que depuis mars, le Vietnam avait entamé un processus de rationalisation de l’appareil gouvernemental. À partir du 1er juillet, le pays a mis en œuvre la fusion des localités, réduisant le nombre de provinces et de grandes villes de 63 à 34. Le même jour, le Vietnam a officiellement lancé à l’échelle nationale un nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux : provincial et communal. Il s’agit d’une étape majeure dans la réorganisation structurelle de l’appareil administratif de l’État.

Kwon Sung-taek a qualifié cette initiative de réforme stratégique, destinée à améliorer l’efficacité de la gestion administrative et la compétitivité nationale.

Selon lui, cette réforme revient à « rendre possible l’impossible ». La suppression d’un échelon administratif intermédiaire devrait non seulement accroître l’efficacité de l’administration et générer d’importantes économies budgétaires, mais aussi accélérer la construction d’un gouvernement numérique.

Il a indiqué que la suppression du niveau intermédiaire permettrait une mise en œuvre plus rapide et plus cohérente des plans de développement et des décisions stratégiques. Faisant une analogie avec le monde des affaires, il a comparé cette simplification à un commerce direct qui, en supprimant les intermédiaires, profite au consommateur final.

Par ailleurs, selon lui, avec l’élargissement des frontières administratives des localités, la structure des provinces a clairement évolué, devenant plus étendue et plus diversifiée.

Le président de la KOVECA a ajouté que, parallèlement au développement des relations entre les deux pays, les médias sud-coréens accordaient une attention croissante au Vietnam. Le public sud-coréen, et notamment les milieux d’affaires, suit avec grand intérêt ces changements structurels. Du point de vue des investisseurs, ces efforts reflètent une volonté d’auto-innovation qui inspire la confiance.

Tout en reconnaissant que toute réforme comporte des défis, il a insisté sur la nécessité de limiter les perturbations et de renforcer le consensus au sein de la population. La transparence des procédures, une communication claire avec les citoyens, ainsi qu’une gestion efficace et fondée sur des données scientifiques seront les clés du succès.

En conclusion, Kwon Sung-taek a félicité le Vietnam et exprimé sa pleine confiance dans la réussite de cette réforme, qui vise à garantir un développement stable et à faire du pays une nation avancée. – VNA/VI