La relation entre la France et le Vietnam est "encore plus importante"

Le Vietnam et la France seront côte à côte, dans un esprit de solidarité et de coopération, pour surmonter les difficultés dues à la pandémie et œuvrer ensemble à un développement durable... C'est en tout cas ce qui ressort des propos de Nicolas Warnery, l’ambassadeur de France au Vietnam, dans un entretien accordé à la radio nationale La Voix du Vietnam (VOV), à l’occasion de la Fête nationale française, le 14 juillet.

Bien que l’année 2021 soit une année mouvementée pour le monde et pour le Vietnam à cause de la pandémie, la France a veillé à maintenir sa relation avec notre pays et n’a abandonné aucun projet de coopération, a déclaré Nicolas Warnery.

"Nous avons tout d’abord maintenu le dialogue entre les deux États, soit par téléphone, soit par courrier, soit par échange de visite, dont celle du Premier ministre Pham Minh Chinh en novembre 2021 en France. Nous avons aussi maintenu - ça c’est extrêmement important - les échanges entre les jeunes. Nous avons rouvert les visas pour les étudiants dès que possible, dès l’été 2020 et nous avons maintenu et même augmenté le nombre de bourses pour les étudiants vietnamiens. Nous avons maintenu nos grandes coopérations, en travaillant ensemble sur le grand projet du métro 3 et sur le changement climatique à travers les projets menés par l’AFD. Nous avons même lancé des nouveaux projets, notamment en terme d’enseignement du français et de préservations des patrimoines", a-t-il noté.

Selon Nicolas Warnery, la pandémie aura donné aux deux pays l’occasion de faire des gestes réciproques d’amitié et de solidarité. On se souvient notamment du Vietnam offrant à la France des masques, en 2020, ou de la France offrant au Vietnam des doses de vaccin, en 2021. L’année 2022 devrait quant à elle être celle d’un nouvel essor, maintenant que la situation est stabilisée.

"Depuis le mois de mars 2022, nous pouvons de nouveau faire venir quelques collègues, quelques délégations d'administration françaises qui ont soit repris des projets de coopération qui avaient été un peu ralentis ou suspendus à cause de la crise sanitaire, soit lancé des nouveaux projets. Nous avons eu une délégation du ministère de la Santé, une du ministre de la Culture et une du ministère de la Défense", a précisé Nicolas Warnery.

2022 est aussi l’année d’une recomposition politique, en France, actée par les élections présidentielles et législatives. Cela étant, la politique de la France vis-à-vis du Vietnam ne devrait pas s’en trouver affectée, a assuré Nicolas Warnery.

"La politique étrangère, généralement extrêmement consensuelle en France, a très peu changée ces dernières années. La France continuera donc à mettre à l’accent sur la région qui compte énormément pour elle, qu’elle englobe dans un ensemble Indopacifique et elle continuera bien sûr de coopérer et de maintenir des relations d'amitié avec ses partenaires, parmi lesquels le Vietnam est l'un des plus anciens", a-t-il indiqué.

L’ambassadeur a aussi évoqué le devenir des relations bilatérales, promises selon lui à un bel avenir, et ce malgré un monde en pleine mutation.

"Notre relation bilatérale est encore plus importante dans ce contexte de tension à l'international, de crise énergétique, de crise alimentaire... Globalement, nous défendons les mêmes positions. Nous partageons la même vision sur un certain nombre de sujets. Nous souhaitons un ordre multipolaire, un ordre stable qui permette la prospérité et le développement économique. Nous souhaitons la défense du multilatéralisme, le plein respect du droit international, de la charte des Nations Unies et de la souveraineté des États. Donc nous sommes d'accord sur les valeurs fondamentales. Et c’est en nous rappelant de ces valeurs communes que nous pouvons travailler ensemble sur les grands objectifs de notre stratégie indopacifique qui porte sur la sécurité et la défense, sur l’économie, sur la recherche et l’innovation, sur le multilatéralisme, sur le changement climatique, sur la biodiversité et le développement durable... Tout ça, ce sont des objectifs communs sur lesquels nous pouvons et nous devons travailler ensemble", a-t-il estimé.

Le Vietnam et la France vont fêter en 2023 le 10e anniversaire de l'établissement de leur partenariat stratégique, et en même temps le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Les préparatifs sont déjà en cours…

"Nous allons commencer à préparer les célébrations de ce 50ᵉ et de ce 10ᵉ anniversaire, début décembre, par les Assises de la coopération décentralisée, ici à Hanoi. Donc, avec un petit mois d'avance et nous allons essayer de dérouler tout au long de l'année 2023 une série d'événements dans différents domaines pour illustrer la richesse et la densité de notre relation. Il y aura énormément d'événements de nature très différente et nous espérons les multiplier et au fur et à mesure", a confié Nicolas Warnery.

Deux partenaires stratégiques qui entretiennent d’aussi bonnes relations ne peuvent qu’aller de l’avant.

