La reine belge impressionnée par les progrès du Vietnam en matière de protection de l'enfance

La reine Mathilde de Belgique, présidente honoraire d'UNICEF Belgique, a conclu sa visite de trois jours au Vietnam, qui a mis en lumière les réalisations importantes du pays d'Asie du Sud-Est en matière de réalisation des droits de l'enfant ainsi que les défis les plus importants auxquels les enfants vulnérables sont encore confrontés.

La reine Mathilde de Belgique , présidente honoraire d'UNICEF Belgique, s'est rendue dans la province montagneuse du Nord de Lao Cai. Photo : VNA

L'UNICEF Vietnam a déclaré dans un communiqué de presse le 11 mai que lors de sa visite, la reine Mathilde a été témoin de la façon dont l'UNICEF Vietnam soutient le gouvernement pour combler les écarts d'équité et élargir les opportunités pour les enfants les plus vulnérables. Elle a également interagi avec des enfants, des enseignants, des mères et des pères, des agents de santé et des représentants du gouvernement, apprenant de première main les progrès du Vietnam pour chaque enfant."J'ai été témoin des progrès du Vietnam pour s'assurer que ses enfants sont en bonne santé, en sécurité, éduqués, protégés et habilités à atteindre leur plein potentiel", a-t-elle fait remarquer. "Il reste encore de nombreux défis, mais cette visite m'a confirmé qu'il existe des approches innovantes et créatives conçues et testées qui améliorent considérablement les opportunités et améliorent le bien-être des enfants à travers ce pays".Lors de ses rencontres avec le président Vo Van Thuong et plus tard, le ministre de l'Éducation et de la Formation Nguyen Kim Son, la reine a évoqué les réalisations du Vietnam et a pris connaissance des efforts nationaux pour résoudre les problèmes des enfants en étroite collaboration avec l'UNICEF.Elle a également reconnu que cette année marque 50 ans d'étroite coopération entre le Vietnam et la Belgique, "une opportunité pour renforcer les liens d'amitié et de coopération de longue date entre les deux pays".À la suite de ces discussions, elle s'est rendue dans la province montagneuse du Nord de Lao Cai, où elle a été témoin de nouvelles approches pilotées par le ministère de l'Éducation et de la Formation, avec le soutien de l'UNICEF, pour améliorer la qualité de l'apprentissage et de la technique numérique chez les plus jeunes filles et garçons des minorités ethniques. .La reine a observé comment la réalité virtuelle augmentée (AVR) est utilisée pour nourrir la curiosité, l'apprentissage joyeux et les compétences transférables des élèves du préscolaire. Ce programme pilote réduit la technique numérique pour les enfants des régions montagneuses reculées et garantit que les enfants des minorités ethniques, qui sont les moins susceptibles de terminer leurs études primaires et secondaires, bénéficient du meilleur départ possible dans leur éducation.Elle a également visité un club de nutrition communautaire, où elle a rencontré des mères apprenant à mieux utiliser les produits locaux pour préparer des repas nutritifs pour leurs familles, en particulier leurs jeunes enfants. Les clubs, initialement lancés avec le soutien de l'UNICEF, sont un exemple où des approches éprouvées sont testées et étendues par le gouvernement pour atteindre encore plus d'enfants. À Lao Cai, les autorités sanitaires locales ont adopté cette approche dans le cadre de leurs efforts pour réduire les taux de malnutrition dans la province de Lao Cai dans un contexte où les taux de retard de croissance chez les enfants atteignent plus de 37 %.Lors de son dernier jour au Vietnam, la reine s'est assise avec un groupe d'adolescents pour parler de leurs préoccupations et de leur bien-être mental. Elle s'est félicitée du travail en cours pour promouvoir la santé mentale positive par des actions qui aident les enfants et les adolescents à adopter et à maintenir des modes de vie sains, encourageant l'UNICEF et ses partenaires à redoubler d'efforts pour renforcer la prestation de services, notamment en augmentant l'allocation budgétaire pour la santé mentale, en intégrant la santé mentale dans tous les secteurs sociaux et l'amélioration des systèmes d'orientation vers les établissements de santé, les écoles et les unités de bien-être social. - VNA/VI