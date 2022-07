La raffinerie de Nghi Son fournit 20 millions de tonnes de carburants au marché national

Au 20 juillet, la Sarl de raffinerie et de pétrochimie de Nghi Son (NSRP), dans la zone économique du même nom, province de Thanh Hoa (Centre), a vendu un total de 20 millions de tonnes d'essence et de pétrole sur le marché vietnamien.

Rappelons que la première vente a eu lieu en octobre 2018.

Actuellement, les carburants de Nghi Son représentent 35% du marché national.

Selon des données du ministère de l’Industrie et du Commerce, la consommation de carburants au Vietnam a atteint 20,5 millions de tonnes en 2021, dont 34% provenant d’importations.

NSRP est une joint-venture fondée en avril 2008, qui comprend quatre investisseurs : le Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (PetroVietnam - PVN), la compagnie Kuwait Petroleum Europe B.V., la Sarl Idemitsu Kosan et la compagnie Mitsui Chemicals Inc.

Son investissement total a dépassé neuf milliards de dollars et il a une capacité annuelle d’environ 10 millions de tonnes.

Il s'agit de l'un des projets majeurs au Vietnam et de l'une des raffineries ayant une conception parmi les plus compliquées en exploitation en Asie.-VNA/VI