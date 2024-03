La "Suite Kieu" présentée à des spectateurs de Berlin

Le soir du 1er mars, à la Maison mondiale de la culture de Berlin, le groupe de musique de chambre moderne "Zafraan Ensemble" a interprété six œuvres de six pays : Algérie, Angola, Cuba, Ghana, Chili et Vietnam.

Photo : VNA



Il s'agit d'une activité culturelle et artistique de réminiscence du passé entre la République démocratique allemande et ses pays frères dans le cadre de l'exposition "ECHOS DER BRUDERLÄNDER", un projet multidisciplinaire visant à la recherche de reliques de relations internationales.



Selon le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information à Berlin, le guitariste et professeur de musique Dang Ngoc Long, représentant les Vietnamiens vivant à l'époque de l'Allemagne de l'Est, a été invité à se produire dans le groupe "Zafraan Ensemble".

La “Suite Kieu” a une fois de plus résonné dans l'auditorium de la Maison mondiale de la culture, construite en 1956 et 1957 sur les rivière Spree.



La "Suite Kieu" est une œuvre musicale de "Truyen Kieu" composée par l'artiste Dang Ngoc Long en 2016 sur des matériaux musicaux européens. C'est aussi une oeuvre musicale supplémentaire qu'il a écrite pour le groupe "Zafraan Ensemble" à la demande de ce groupe pour une représentation avec guitare, flûte, clarinette, violon, piano.

Le "Truyen Kieu" ou "Kim Van Kieu" est un poème vietnamien écrit au début du XIXe siècle par Nguyen Du (1765-1820). Cette œuvre est un roman de 3.254 lignes composé en vers Lục-bát (6-8 syllabes), une forme de versification de la poésie traditionnelle vietnamienne. Il raconte la vie, les épreuves et les tribulations de Thuy Kieu, une belle et talentueuse jeune femme, qui a dû sacrifier son amour et sa vie pour sauver sa famille. Le "Truyen Kieu" est considéré comme l'œuvre littéraire vietnamienne la plus importante jamais écrite et a été traduit en plus de 20 langues avec 35 versions. - VNA/VI