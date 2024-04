La publication multilingue de la VNA a des lecteurs fidèles en Russie

Le magazine Vietnam Illustré a un très bon contenu et si "nous avions des numéros tout au long de l'année, nous aurions accès aux informations les plus diverses sur le Vietnam".

Photo d'illustration : VNA

C'est l'opinion de la directrice du Centre de l'ASEAN de l'Université des relations internationales MGIMO du ministère des Affaires étrangères de Russie , la professeure adjointe Ekaterina Koldunova.

Le 30 mars, à l'occasion de sa rencontre avec un représentant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Moscou venant offrir au Centre des exemplaires du magazine Vietnam Illustré, une publication de la VNA, Ekaterina Koldunova a estimé que la publication de la VNA fournissait des informations sur des sujets populaires comme le tourisme mais aussi les sujets plus profonds comme la guerre.



Elle a découvert plus en profondeur la période de guerre au Vietnam. Elle a aussi fait savoir qu'elle avait utilisé l'article et la photo "Napalm baby" du Vietnam Illustré pour un cours d'histoire de ses étudiants du MGIMO. À l'ère du numérique, où presque toutes les informations sont accessibles en ligne, il est judicieux d'utiliser une publication bien conçue comme référence pédagogique. C’est un moment de silence, "un luxe précieux" dans un monde qui bouge parfois trop vite, a-t-elle estimé. Mme Koldunova a remercié la VNA, les auteurs, pour les belles publications et pour l'intérêt porté au Centre. Elle a déclaré que peu d'agences de presse nationales publient des informations dans autant de langues que la VNA, généralement uniquement en anglais et dans la langue nationale.

Cela ouvre la porte aux lecteurs des cinq continents pour accéder à des sources d'informations officielles et diverses sur le Vietnam, à ses politiques ouvertes et amicales, à ses traditions bonnes et humaines, à ses réalisations d'intégration et de développement dignes de fierté. - VNA/VI