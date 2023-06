La prune Son La sera servie sur les vols de Vietnam Airlines

La prune cultivée dans la province montagneuse de Son La (Nord) sera servie dans les repas sur les vols de Vietnam Airlines.

Des pruniers à Son La. Photo : VNA

Le Comité populaire provincial a organisé le 10 juin une cérémonie pour marquer le transport des prunes cultivées dans la commune de Phien Khoai, district de Yen Chau vers l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï.

La société par actions de repas de Noi Bai et la société par actions de services de repas de l’aviation du Vietnam ont acheté plus d'une tonne de prunes

pour utiliser comme dessert pour les passagers aériens.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Son La, Nguyen Thanh Cong, a estimé que le processus de production, de collecte et de conservation des principaux produits agricoles de Son La en général, et de la prune en particulier, garantissait les exigences en matière de qualité, de sécurité sanitaire des aliments et d’autres pour le marché intérieur et l'exportation. La présence de la prune de Son La sur les vols de Vietnam Airlines contribue à affirmer la qualité et la marque des produits agricoles de la province.

Actuellement, Son La compte près de 85.000 hectares de fruits avec une production annuelle de plus de 452.000 tonnes, dont plus de 12.300 ha de pruniers

qui produisent près de 90.000 tonnes par an.