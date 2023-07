La province de Hung Yên opère des percées dans le développement économique

La province de Hung Yên (Nord) continue à restructurer son économie, à renouveler son modèle de croissance, à mobiliser des ressources de développement, créant une dynamique pour promouvoir une croissance plus rapide et plus durable, a déclaré le 30 juin à la 23e conférence du Comité du Parti de la province de Hung Yên son secrétaire Nguyên Huu Nghia

Le secrétaire du Comité du Parti de la province de Hung Yên Nguyên Huu Nghia lors de la conférence. Photo: VNA



Durant la moitié du mandat 2020-2025, la résolution du 13e Congrès national du Parti et la résolution du 19e Congrès du Comité provincial du Parti sur le développement économique continuent d’être institutionnalisées et déployées de manière synchrone, avec l’accent mis sur trois percées, 19 indices socio-économiques dont 15 ont été atteints et dépassés.

La province a relevé six défis majeurs dans son processus de développement, notamment l’amélioration de l’indice de compétitivité provinciale (PCI) et la résolution des goulots d’étranglement et le nettoyage des sites prévus pour les projets dans les districts de Van Giang, Van Lâm, Yên My, Khoai Châu, Ân Thi, Kim Dông et Tiên Lu.

De 2020 à juin 2023, le taux de croissance économique moyen a atteint 9,3%. Au cours de la période de 2021 à juin 2023, près de 2.000 hectares de terrains ont été dégagés pour la construction des projets d’investissement clés. A ce jour, la province compte 98 communes répondant aux normes de la nouvelle ruralité et 24 communes devenus des communes néo-rurales modèles.

Une vision de la 23 e conférence du Comité du Parti de la province de Hung Yên. Photo: VNA



Concernant les infrastructures, la province a achevé l’élaboration du plan d’aménagement provincial pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050 qui sera soumis au gouvernement pour approbation. Les infrastructures des technologies de l’information et du numérique ainsi que les infrastructures urbaines se sont considérablement développées avec un taux d’urbanisation de plus de 43%.

Le secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti, Trân Quôc Toan, a déclaré que d’ici 2025, la province de Hung Yên continuera à améliorer l’environnement des affaires, à renforcer la compétitivité provinciale, à promouvoir l’attraction des investissements et à promouvoir le commerce, à mobiliser des ressources de développement.

Dans le même temps, la province concentrera ses efforts sur la restructuration économique vers le développement de l’économie verte, de l’économie numérique ; faisant de l’industrie et des services modernes et de l’agriculture de haute technologie les piliers de son développement économique.

Elle mettra les moyens dans la mise en œuvre des tâches pour la période 2021-2025 avec une vision jusqu’en 2030, le développement et la modernisation du système d’infrastructures socio-économiques ; continuera à former des zones et des grappes industrielles dans les districts de Ân Thi, Khoai Châu, Kim Dông, Yên My, Van Lâm, la cité municipale de My Hào ; donnera la priorité aux investissements dans le développement des infrastructures rurales et urbaines, la construction de la nouvelle ruralité dans les districts de Van Giang, Tiên Lu, Phu Cu et Ân Thi. – VNA/VI