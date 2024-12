La province de Dong Thap lance un nouveau programme touristique

La province de Dong Thap (Sud) a récemment lancé un nouveau programme touristique intitulé « Couleurs de la frontière – Terre du lotus rose », pour aider à promouvoir la beauté naturelle et la culture unique de cette province et augmenter les revenus des locaux.

Lors de la cérémonie de lancement de ce pgramme, le directeur du Centre provincial de promotion du commerce, du tourisme et des investissements, Luong Van Phu, a déclaré qu'il s'agissait d'une nouvelle étape dans le développement socio-économique local, y compris le développement touristique dans les zones frontalières.

Le programme est conçu pour offrir aux visiteurs les expériences les plus authentiques sur la vie, la culture et les habitants des zones frontalières Dong Thap (Vietnam)-Cambodge. Cela contribue à préserver la culture unique de chaque localité et ouvre des opportunités de coopération entre les localités et les entreprises touristiques pour le développement durable, a-t-il expliqué.

Pendant deux jours et une nuit, les touristes ont la possibilité de visiter et de découvrir un certain nombre d'attractions touristiques dans les localités frontalières, telles que le site écotouristique de Hoang Hao dans le district de Tam Nong ; le monument de la victoire Giong Thi Dam- Go Quan Cung ; le jardin écologique Nam Huong dans le district de Tan Hong ; et le village de tissage de Long Khanh dans le district de Hong Ngu.

Selon Phan Buu Toan, directeur adjoint de l'École secondaire de tourisme de Saigon, « Couleurs de la frontière – Terre du lotus rose » est une idée de coopération entre le Département de la Culture, des Sports et du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville et les 13 villes et provinces du delta du Mékong, incluant Dong Thap.

Ce programme tente de relier les sites touristiques et les destinations des zones frontalières, étant pionnier dans la construction d'un tourisme frontalier dans le Sud du pays.

La directrice du Département municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, Huynh Thi Hoai Thu, a indiqué que la province comptait environ 90 zones et attractions touristiques communautaires recevant entre 4,2 et 4,5 millions de visiteurs chaque année.

Dans un avenir proche, la province se coordonnera avec les parties concernées pour développer un programme touristique permettant de visiter les vestiges historiques et culturels locaux, a-t-elle indiqué.

Auparavant, Dong Thap avait lancé plusieurs programmes de visites, tels que la visite du marché de Dinh Yen, le voyage au parc national de Tram Chim.

Le village de Dinh Yen a été formé il y a des centaines d'années. Situé à côté de la rivière Hau. Photo: VNA

Le village de Dinh Yen a été formé il y a des centaines d'années. Situé à côté de la rivière Hau, ce terrain possède de nombreuses dunes et marais propices à la valorisation des matières premières comme le jute et le roseau.

Tram Chim (mangrove aux oiseaux) est une zone d'écotourisme de la célèbre zone humide de Dong Thap Muoi où la biodiversité et la culture du pays sont préservées et des recherches scientifiques sont menées par diverses organisations mondiales.

Avec 7 313 hectares, le site a été déclaré parc national en 1998 et, par conséquent, la quatrième zone humide protégée du Vietnam.

Le parc, reconnu 2000e site Ramsar au monde en 2012, compte 130 variétés de plantes, plus de 150 espèces de poissons d'eau douce et 90 espèces d'amphibiens, certaines inscrites au Livre rouge national. -VNA/VI