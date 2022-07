La province de Ben Tre dispose d'un potentiel immense pour développer l’écotourisme

La province de Ben Tre, bien connue sous le nom de « royaume des cocotiers », est située à l’une des embouchures du Mékong et au point de rencontre de quatre bras du fleuve.

Ben Tre est naturellement disposée à devenir une destination appréciée dans le tourisme écologique car, outre ses dizaines kilomètres de côte, elle est recouverte de forêts et de vergers.

La province se concentre sur quelques nouveaux produits tels que visites de vergers et de sites historiques et culturels, tourisme communautaire, écotourisme… et d’autres services de loisir, a déclaré Nguyen Van Ban, directeur du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Depuis que le COVID-19 est bien contrôlé, Ben Tre a repris quelques activités de promotion du tourisme, dont une conférence sur la coopération entre Ben Tre et Ho Chi Minh-Ville dans le tourisme et un programme de promotion du tourisme à Ho Chi Minh-Ville.

Photo: VNA

Dans un proche avenir, la province accélérera la promotion de son image en tant que destination sûre, conviviale et de haute qualité ainsi que ses programmes de coopération avec d’autres localités, notamment Ho Chi Minh-Ville, les 13 villes et provinces du delta du Mékong, a indiqué Nguyen Van Bau.

La province lancera aussi des appels à l'investissement dans des projets touristiques, a-t-il ajouté. -VNA/VI