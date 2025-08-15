La protection et la promotion des droits de l’homme constituent une politique constante du Vietnam

"Nous regrettons que le Rapport annuel sur les droits de l’homme du département d’État des États-Unis publié le 12 août 2025 ne reflète pas les réalisations et les progrès du Vietnam dans la protection des droits de l’homme. Ce rapport continue également de présenter des évaluations non objectives, basées sur des informations inexactes et non vérifiées concernant la situation réelle au Vietnam.", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Ce mercredi après-midi du 14 août, lors de la conférence de presse régulière du ministère, répondant à la question d’un journaliste de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) lui demandant de préciser la réaction du Vietnam au sujet du Rapport annuel sur les droits de l’homme des États-Unis qui comporte des éléments relatifs à la situation des droits de l’homme au Vietnam, Mme Hang a souligné que la protection et la promotion des droits de l’homme constituaient une politique constante du Vietnam.

Le Vietnam considère toujours l’être humain comme le centre et le moteur du processus de Renouveau et du développement national. Le Parti et l’État vietnamiens s’efforcent en permanence d’améliorer les conditions de vie et les droits de jouissance des citoyens, veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Les droits et libertés fondamentaux de l’homme sont mentionnés dans la Constitution vietnamienne, protégés et promus par des textes juridiques spécifiques et mis en œuvre dans la pratique.

"Le Vietnam est toujours prêt à échanger franchement avec les États-Unis sur les questions présentant encore des divergences, dans un esprit constructif, afin de renforcer la compréhension mutuelle et de contribuer activement au développement du partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable entre le Vietnam et les États-Unis", a déclaré la porte-parole. - VNA/VI