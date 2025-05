La protection des citoyens vietnamiens au Myanmar : 471 rapatriés en toute sécurité

La ville de Myawaddy se trouve dans l'État de Karren, situé dans le sud-est du Myanmar. Photo : AP/VNA

Selon le ministère des Affaires étrangères, 471 citoyens vietnamiens du Myanmar ont été rapatriés sains et saufs après trois déploiements les 8, 28 avril et 14 mai. Il s'agit du premier succès d'un déploiement de grande envergure mené par ledit ministère, en coordination avec les ministères et agences concernés.

Luong Thanh Quang, directeur adjoint du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, s'est adressé à la presse pour clarifier de nombreux points liés à la protection des citoyens dans la région de Myawaddy, au Myanmar, ces derniers temps.

Luong Thanh Quang a expliqué que la ville de Myawaddy se trouve dans l'État Karen, au sud-est du Myanmar, séparée de la ville thaïlandaise de Mae Sot par la rivière Moei. C'est un important carrefour commercial entre les deux pays, et une ville réputée pour ses jeux d'argent, ses paris et ses nombreuses activités illégales.

En mars 2025, les autorités birmanes, en coordination avec la police thaïlandaise et d'autres pays concernés, ont mené plusieurs opérations dans des établissements de jeux d'argent en ligne situés le long de la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande, à Myawaddy. Elles ont découvert des dizaines de milliers d'étrangers en situation irrégulière, originaires de nombreux pays, travaillant dans ces établissements et se livrant à des activités illégales telles que la fraude en ligne, le travail forcé et la traite des êtres humains.

"Après une vérification rapide, les autorités birmanes ont déterminé que de nombreux citoyens vietnamiens interpellés dans des établissements de jeux d'argent étaient des immigrants et des travailleurs illégaux et devaient quitter le pays. L'information a été transmise au Département consulaire du ministère des Affaires étrangères au Vietnam. Nous avons élaboré un plan pour les accueillir et les rapatrier", a déclaré Luong Thanh Quang.

Il a ajouté qu'en raison de la situation sécuritaire complexe au Myanmar, il était impossible de se rendre de l'ancienne capitale Yangon, où se trouve l'ambassade du Vietnam au Myanmar, à Myawaddy, ce qui posait de nombreux problèmes pour rapatrier les citoyens.

Face à l'augmentation rapide du nombre de citoyens identifiés, passant de 200 à 400, puis à plus de 600, le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec celui de la Sécurité publique, a déployé en urgence des vérifications d'identité pour chaque citoyen. 681 citoyens ont été identifiés dans 56 provinces et villes du pays, où des avertissements concernant des arnaques au "travail facile avec un salaire élevé" sont régulièrement relayés dans les médias.

Lors d'un échange officiel avec le ministère vietnamien des Affaires étrangères, la partie birmane a affirmé que ces citoyens avaient enfreint la loi, notamment en immigré illégalement, en séjournant au-delà de la durée autorisée, voire en participant à des activités criminelles. Certains avaient déjà été rapatriés, mais sont maintenant retournés travailler dans des établissements de jeux. Ils ont été expulsés de Birmanie et ont demandé à la partie vietnamienne de les accueillir dans leur pays.

Luong Thanh Quang a confirmé que le ministère des Affaires étrangères avait discuté avec les ministères de la Sécurité publique, de la Défense, les localités et les agences, qui ont tous affirmé qu'il n'y avait aucune preuve permettant d'établir que les citoyens vietnamiens expulsés par le Myanmar étaient victimes de traite d'êtres humains.

Luong Thanh Quang, directeur adjoint du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères. Photo: ministère des AE

"Si des citoyens ont été amenés à travailler au Myanmar par la ruse, ils peuvent, après leur retour, contacter la police locale pour le signaler. Après enquête, s'ils sont reconnus comme victimes de traite d'êtres humains, ils recevront une aide financière appropriée", a-t-il déclaré.

Le plan, mis en œuvre par les ambassades du Vietnam au Myanmar et en Thaïlande, consiste à faire traverser la frontière aux ressortissants, les faire voyager par bus sur près de 500 km jusqu'à Bangkok, puis les faire embarquer pour le Vietnam. Chaque trajet dure environ 20 heures, sous étroite surveillance des forces de sécurité.

Concernant les frais, chaque citoyen doit assumer un coût estimé à 12,2 millions de dongs, comprenant le transport, la nourriture et les billets d'avion. -VNA/VI