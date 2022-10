La projection du film documentaire Le jugement d’Hadwin à Hanoï

Le film documentaire Le jugement d’Hadwin a été projeté le 6 octobre à l'Université de Hanoï. Il s'agit d'une des activités du "#It's Time to Act - A Nature Film Festival in Vietnam", premier festival du film au sujet de la nature et de l'environnement au Vietnam.

Projection du long métrage documentaire Le jugement d’Hadwin, le 6 octobre à Hanoï. Photo : CVN



Inspiré du livre The Golden Spruce de l'auteur vancouvérois John Vaillant, Le jugement d’Hadwin est un mélange envoûtant de fiction et de documentaire relatant la croisade passionnée menée par l’ingénieur forestier et survivaliste britanno-colombien Grant Hadwin contre la coupe à blanc.

Compte rendu fascinant sur l’environnementalisme, l’obsession et le mythe, ce long métrage documentaire relate la croisade passionnée que mène l’ingénieur forestier et survivaliste britanno-colombien Grant Hadwin pour nous alerter devant la dévastation flagrante de la dernière grande forêt pluviale tempérée du monde. Son épopée se clôt sur un acte bouleversant et illégal, un mystère tragique aux allures d’avertissement prophétique.

Le jugement d’Hadwin a été applaudi par de nombreux critiques, dont James Adams, du Globe and Mail, qui a salué le film comme "un documentaire rempli de compassion, magnifiquement filmé, dont on n'arrive pas à décrocher", tandis que Volkmar Richter du Vancouver Observer le décrit en ces mots : "... film chargé d'ambiance, de facture superbe, puissant de par son utilisation d'une tragédie pour inciter au respect de la nature".

Ce film, écrit et réalisé par Sasha Snow, est produit par Elizabeth Yake (True West Films), David Allen (Passion Planet), David Christensen et Yves J. Ma (ONF).

Le documentaire a été projeté le 6 octobre à l'Université de Hanoï avec la participation de l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Perry Steil.

"Nous sommes d’être ravis de présenter le long métrage Le jugement d’Hadwin au festival du film sur le thème de l'environnement et la nature au Vietnam. Ce film présente la nature, surtout la nature du Canada, les grands défis entre la nature et les besoins des hommes pour leur développement économique. Il aborde les questions de comment et pourquoi protéger l'environnement", a souligné l’ambassadeur Shawn Perry Steil, lors de la projection à l’Université de Hanoï.

"#It's Time to Act - A Nature Film Festival in Vietnam", premier festival du film sur le thème de l'environnement et la nature au Vietnam, a lieu du 23 septembre au 7 octobre, dans le cadre des activités internationales pour célébrer la Semaine du climat 2022 (du 19 au 25 septembre) de l'Assemblée générale des Nations unies. L'événement est organisé par l'ambassade d'Espagne au Vietnam en coordination avec 14 pays participants dont le Vietnam, le Canada et des pays d'Europe et d'Amérique latine.

Le festival présente 17 longs métrages, documentaires et courts métrages sous-titrés en vietnamien, dont Le jugement d’Hadwin. L'Université de Hanoï est un des lieux de projections.