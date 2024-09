La professeure vietnamienne Nguyen Thi Ngoc Phuong honorée du prix Ramon Magsaysay

La professeure vietnamienne Nguyen Thi Ngoc Phuong. Photo: VNA

La professeure Nguyen Thi Ngoc Phuong, vice-présidente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville, a reçu le prix Ramon Magsaysay, considéré comme le «Nobel de l'Asie».

La professeure et docteure Nguyen Thi Ngoc Phuong a été honoré pour sa contribution à la recherche visant à découvrir la vérité et les ravages de la dioxine sur la santé humaine et la santé reproductive.

La remise des récompenses de la 66e édition du prix Ramon Magsaysay aura lieu le 16 novembre prochain à Manille, aux Philippines.

Née en 1944, la professeure Nguyen Thi Ngoc Phuong est une célèbre scientifique médicale vietnamienne. Elle est vice-présidente de l’antenne du Comité du Front de la Patrie du Vietnam à Ho Chi Minh-ville, présidente de l'Association d'endocrinologie de la reproduction et de l'infertilité de Ho Chi Minh-Ville (HOSREM) et vice-présidente de l'Association d'obstétrique et de gynécologie du Vietnam (VAGO).

Elle a été directrice de l'hôpital Tu Du et de l'Institut de cardiologie de Ho Chi Minh-ville, vice-présidente de l'antenne de l’Association des victimes de l'agent orange/dioxine du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville, présidente de l'Association d’amitié Vietnam-États-Unis de Ho Chi Minh-Ville.

Elle s'est vu décerner les titres de Héros du Travail, de Médecin du Peuple et l’Ordre du Travail de troisième classe. -VNA/VI