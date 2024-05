La production industrielle progresse dans 25 des 28 localités du Nord

Vue de la réunion. Photo: chinhphu.vn



Au moins 25 des 28 localités du Nord ont enregistré une croissance annuelle positive de la production industrielle au cours des quatre premiers mois de 2024, a-t-on appris de la 10e réunion des secteurs de l’industrie et du commerce de 28 villes et provinces du Nord, vendredi 17 mai, à Hanoi.

Parmi ces localités, 11 ont atteint un taux de croissance de 10% ou plus. Des pôles industriels tels que Thai Nguyên, Quang Ninh, Bac Giang, Hai Phong et Hanoi ont retrouvé une forte dynamique de croissance industrielle.

Entre-temps, les ventes totales de biens et services dans la région ont atteint plus de 1,4 billion de dôngs (58,3 millions de dollars), en hausse de 12,3% sur un an. En outre, le chiffre d’affaires à l’export de la région a bondi de 18,3% par an, à 120,7 milliards de dollars.

Parmi les localités plus performantes en matière de croissance des exportations, Hai Phong a engrangé 16 milliards de dollars, soit une augmentation de 21%. Thai Nguyên a réalisé une croissance de 14,7%, à 17,8 milliards de dollars, et Bac Giang 16,5 milliards de dollars, en hausse de 22%. Au total, 24 localités sur 28 ont enregistré une croissance positive de leurs exportations.

Les délégués ont discuté de diverses politiques et solutions pour promouvoir les résultats obtenus, notamment l’amélioration de l’environnement des affaires, la compétitivité et la connectivité régionale grâce à une gestion efficace de l’État, à la planification et au zonage.

L’accent a été mis sur le développement de la production industrielle, en particulier dans les secteurs prioritaires qui capitalisent sur les avantages locaux, la synergie des investissements publics dans les infrastructures industrielles et commerciales, l’augmentation de la formation sur l’intégration économique mondiale et à la maximisation des avantages des accords de libre-échange signés.

Des mécanismes, des solutions et des orientations stratégiques pour le développement de l’industrie entre les localités ont également figuré au menu de la réunion. – VNA/VI