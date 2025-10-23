La prochaine visite du président sud-africain contribuera à l’intensification des relations bilatérales

Le président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, effectuera une visite d’État au Vietnam les 23 et 24 octobre, à l’invitation de son homologue vietnamien, Luong Cuong.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le porte-parole du président sud-africain, Vincent Magwenya, a souligné l’importance de cette visite, qui vise à porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Il a indiqué que la visite intervient à un moment symbolique, alors que le Vietnam célèbre le 80ᵉ anniversaire de son indépendance. Il a également rappelé les liens historiques unissant les deux pays, forgés dans leurs luttes respectives pour l’indépendance, ainsi que leurs valeurs communes de solidarité et de résilience.

Il a souligné l’importance de se concentrer désormais sur l’élévation des relations Vietnam–Afrique du Sud au niveau de partenariat stratégique. L’objectif est de stimuler les échanges commerciaux bilatéraux et d’élargir la coopération dans des domaines clés tels que l’agriculture, la défense, les technologies et bien d’autres.

Évoquant les progrès accomplis au cours des trois dernières décennies, depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1993, Vincent Magwenya a souligné la croissance constante du commerce bilatéral, atteignant environ 1,7 milliard de dollars. Il a également mis en avant l’importance des échanges de connaissances, ajoutant que l’Afrique du Sud s’était inspirée du succès du Vietnam dans sa reconstruction d’après-guerre.

Le responsable a aussi évoqué la coopération entre les deux pays au sein des forums multilatéraux, tels que l’ONU et le G20, où ils partagent des points de vue communs sur la nécessité de réformer les institutions multilatérales mondiales.

S’agissant des activités régionales du président sud-africain, qui participera au 47e Sommet de l’ASEAN à la suite de sa visite au Vietnam, le porte-parole a précisé que cette démarche vise à renforcer les liens entre l’Afrique du Sud et l’Asie du Sud-Est, au bénéfice des peuples des deux régions.

Enfin, il a annoncé que le président Cyril Ramaphosa assistera à la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï). Il a qualifié la cybercriminalité de « défi mondial sans frontières », soulignant que la coopération internationale est essentielle pour y faire face, en particulier à l’ère du développement rapide de l’intelligence artificielle (IA). Il a réaffirmé l’engagement de l’Afrique du Sud à coopérer à l’échelle mondial afin de démocratiser les aspects du développement de l’IA, tout en mettant en place des systèmes de gouvernance afin de garantir que l’IA profite au développement, en particulier dans les pays de l’hémisphère sud. – VNA/VI