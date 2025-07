La prochaine visite du président de l’AN Trân Thanh Mân contribue au renforcement des relations Vietnam-Maroc

L’ambassade du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi. Photo: VNA

L’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi a souligné la signification de la prochaine visite officielle du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân, sur invitation du président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami.



Cette visite démontre le respect mutuel et la volonté politique des deux parties de promouvoir et d’intensifier leur amitié et leur coopération, a déclaré l’ambassadeur marocain lors d’une récente interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le diplomate a souligné les similitudes des deux nations, notamment leur engagement en faveur de la paix et du règlement pacifique des conflits, leur appui aux forces de maintien de la paix des Nations Unies, ainsi que leur confiance en la coopération Sud-Sud comme moteur de développement économique, social et environnemental.

Selon lui, les deux pays sont également des économies émergentes dynamiques dans leurs régions respectives et occupent des positions géopolitiques stratégiques. Le Maroc considère le Vietnam comme une porte d'entrée de l'Asie du Sud-Est et le Vietnam considère le Maroc comme un pont vers l'Afrique et l'Europe.

L’ambassadeur a mis en lumière l’importance du dialogue parlementaire dans la promotion de la coopération, le qualifiant comme un pilier des relations bilatérales. Depuis 2017, les échanges de haut niveau entre les dirigeants des organes législatifs des deux pays se sont multipliés. Ces contacts réguliers ouvrent la voie à un approfondissement de la coopération bilatérale dans divers domaines, a estimé Jamale Chouaibi.

Il a également remercié le Vietnam pour son soutien qui a permis au Maroc de devenir observateur auprès de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) en 2020, renforçant ainsi les liens entre le Maroc et le bloc régional.

En ce qui concerne la prochaine visite du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân, l’ambassadeur marocain a souhaité que le dirigeant vietnamienne soit accompagné par une délégation intersectorielle et qu’un forum d’affaires soit organisé dans le cadre de sa visite.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân (droite) et le président de la Chambre des représentants du Maroc, Rachid Talbi Alami. Photo: VNA

Ce sera l'occasion de discuter de la coopération financière, par exemple entre la place financière de Hô Chi Minh-Ville et Casablanca Finance City, la plus grande place financière d'Afrique. Cela pourrait également être l'un des piliers importants de la coopération future entre les deux pays, a-t-il ajouté.

Au niveau régional, le Maroc considère l'Afrique comme une priorité stratégique, tandis que le Vietnam élargit ses relations sur le continent, au-delà de ses partenaires traditionnels comme le Mozambique, l'Afrique du Sud et l'Angola. Avec ses expériences, sa compréhension de la culture locale, son administration efficace et un vaste réseau bancaire dans la région, le Maroc peut aider le Vietnam à accéder au marché d’Afrique de l’Ouest.

Ne se limitant plus à la coopération commerciale, les relations bilatérales s'étendent désormais à la coopération industrielle et aux coentreprises dans des domaines comme les engrais et l'énergie verte, où les deux pays ont accumulé de l'expérience. Le Maroc et le Vietnam ouvriront certainement de nouvelles espaces de coopération, a conclu l’ambassadeur. -VNA/VI