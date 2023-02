La prochaine visite du PM: Pour une Asie du Sud-Est de paix, de stabilité et de prospérité

La prochaine visite officielle à Singapour et au Brunei du Premier ministre Pham Minh Chinh contribuera à approfondir davantage le partenariat stratégique Vietnam - Singapour et le partenariat intégral Vietnam - Brunei; ainsi qu’à la consolidation de la solidarité de l'ASEAN, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet dans une interview accordée à la presse sur la signification et l'attente de cette visite.

Selon le diplomate vietnamien, la visite officielle à Singapour et au Brunei Darussalam du 8 au 11 février du Premier ministre Pham Minh Chinh revêt une grande importance. Il s'agit de la première visite officielle de Pham Minh Chinh dans ces deux pays en tant que Premier ministre du Vietnam, également de la première visite officielle du chef du gouvernement vietnamien à Singapour après près de 5 ans et à Brunei après près de 16 ans.

Rien qu’avec Singapour, l'un des partenaires économiques de premier plan du Vietnam, la visite marquera le début d’une série d’activités en l’honneur du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Singapour et du 10e anniversaire de l'établissement de leur partenariat stratégique.

La visite porte également le message d'un voisinage étroit et de complémentarité mutuelle et d'un développement conjoint pour une ASEAN de cohérence, de paix, de stabilité et de prospérité.

Dans le cadre cette visite, Pham Minh Chinh et les hauts dirigeants de Singapour et du Brunei discuteront des orientations et mesures visant à approfondir leurs coopérations dans divers domaines, en particulier dans l’économie, le commerce, l'investissement, la sécurité, la défense, l'éducation et la formation, les sciences et les technologies, l'innovation, l'économie numérique, l'économie verte, le développement durable et l'énergie propre...

A cette occasion, de nombreux importants documents de coopération avec des partenaires de Singapour et de Brunei seront signés, notamment le Protocole d'accord au niveau gouvernemental sur l'établissement du partenariat Vietnam - Singapour dans l'économie numérique et l'économie verte et le Plan d'action pour la mise en œuvre du Partenariat intégral Vietnam - Brunei pour la période 2023-2027. Des ministères, secteurs et localités effectueront de nombreuses activités de coopération sectorielle dans l’éducation et la formation, la sécurité et la défense, le développement des infrastructures urbaines, maritimes, portuaires...

De nombreuses activités de promotion du commerce et des investissements seront organisées avec la participation de grandes sociétés des deux pays et internationales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh discutera également avec les dirigeants des deux pays des questions internationales et régionales d'intérêt commun, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.