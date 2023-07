La prochaine visite du chef de l’Etat en Autriche contribuera à renforcer la coopération bilatérale

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Nguyen Trung Kien. Photo: Markus Toyfl



Dans le cadre de sa visite, le président Vo Van Thuong rencontrera son homologue autrichien, Alexander Van der Bellen, la présidente du Conseil fédéral d’Autriche, Claudia Arpa… En outre, le chef de l’Etat rencontrera des représentants d'organisations internationales, dont le directeur général par intérim de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).L'Autriche a été l'un des premiers pays d'Europe à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1972 et depuis lors, les deux pays ont approfondi leurs relations dans tous les domaines. En ce qui concerne les relations économiques et commerciales, depuis de nombreuses années, l'Autriche a toujours été dans le groupe des 10 principaux partenaires commerciaux du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE).Concernant la perspective des relations bilatérales, l'ambassadeur Nguyen Trung Kien a constaté de grands potentiels pour promouvoir la coopération entre les deux pays, dont l’économie, les sciences et technologies. -VNA/VI