La presse thaïlandaise souligne la portée historique de la visite du haut dirigeant Tô Lâm à Udon Thani

Capture d’écran de l’article « Le dirigeant vietnamien sur les traces du Président Hô Chi Minh en Thaïlande », publié par Khaosod English le 25 mai. Photo: VNA

Le quotidien thaïlandais Khaosod English a mis en lumière la visite officielle prochaine en Thaïlande du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, soulignant la portée historique de son déplacement à Udon Thani, lieu étroitement lié aux activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh il y a près d'un siècle. Le quotidien thaïlandais Khaosod English a mis en lumière la visite officielle prochaine en Thaïlande du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, soulignant la portée historique de son déplacement à Udon Thani, lieu étroitement lié aux activités révolutionnaires du Président Hô Chi Minh il y a près d'un siècle.

Selon un article paru le 25 mai et intitulé « Le dirigeant vietnamien sur les traces du President Hô Chi Minh en Thaïlande », le dirigeant vietnamien se rendra en Thaïlande du 27 au 29 mai. Durant son séjour, il rendra hommage au Mémorial Hô Chi Minh et rencontrera la communauté vietnamienne-thaïlandaise du nord-est du pays.

Khaosod English précise que ce site mémoriel est situé dans la commune de Chiang Phin, district de Muang, province d’Udon Thani, et conserve les souvenirs d’une période importante des activités révolutionnaires de Hô Chi Minh en Thaïlande.

L’article rappelle que le Président Hô Chi Minh arriva en Thaïlande en 1928, alors que le Vietnam se trouvait encore sous domination coloniale française. Durant son séjour à Udon Thani, il a vécu au plus près de la communauté vietnamienne locale tout en organisant des activités politiques et en mobilisant des soutiens en faveur du mouvement pour l’indépendance du Vietnam.

Les archives historiques conservées sur le site montrent qu'Hô Chi Minh cultivait la terre, formait des partisans et contribuait à mobiliser les migrants vietnamiens en Thaïlande durant la lutte anticoloniale. Il participa également à la vie communautaire, notamment à la construction de temples à Udon Thani, avant de se rendre à Sakon Nakhon et Nakhon Phanom, puis de retourner au Vietnam, précise l'article.

Aujourd’hui, le site commémoratif du Président Hô Chi Minh à Udon Thani est devenu un centre d’apprentissage historique et un musée préservé grâce à la contribution de la communauté thaïlandaise d’origine vietnamienne. Le complexe reconstitue le cadre de vie simple du dirigeant vietnamien à travers une maison traditionnelle en bois, des objets du quotidien, un potager, un grenier à riz et des installations agricoles reflétant la vie rurale de l’époque. Le musée conserve également de nombreuses photographies, archives historiques et expositions consacrées à l’histoire migratoire de la communauté vietnamienne en Thaïlande.

Selon Khaosod English, depuis son ouverture officielle en 2006, le site est devenu une destination touristique et un symbole vivant de l’amitié durable entre le Vietnam et la Thaïlande.

Le journal estime enfin que cette visite du haut dirigeant vietnamien intervient dans un contexte où les deux pays se préparent à célébrer, en 2026, le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, tout en poursuivant le renforcement de leur partenariat stratégique global. -VNA/VI