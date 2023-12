La presse thaïlandaise parle de la visite du président de l’Assemblée nationale vietnamienne

Les médias thaïlandais ont publié de nombreux articles sur la visite officielle du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, du 7 au 10 décembre.

Le site internet du Service public thaïlandais de radiodiffusion (The Thai Public Broadcasting Service - Thai PBS) souligne que la visite du dirigeant vietnamien a lieu à un moment où les deux pays entretiennent d'excellentes relations du partenariat stratégique renforcée pour la période 2022-2027.

De son côté, le journal Bangkok Post du 5 décembre a publié un article estimant que les relations Thaïlande-Vietnam se situent à un moment propice pour que les deux pays s’orientent vers un partenariat stratégique intégral. Les relations entre la

Thaïlande

et le Vietnam figurent parmi les relations les plus solides entre les membres de l’ASEAN, souligne l’auteur.

Selon l’article, la Thaïlande est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et les deux pays s’engagent à porter la valeur des échanges commerciaux à 25 milliards de dollars d'ici 2025.

La Radio nationale thaïlandaise, les journaux électroniques du Parlement thaïlandais et de l'Association d'amitié Thaïlande-Vietnam…, ont également parlé de la visite du chef de l’organe législatif vietnamien. Leurs articles soulignent qu'avec des relations étroites, les deux pays coopéreront dans un esprit d'amitié, de solidarité et d'unité dans le but de maintenir la paix, la stabilité et la prospérité dans les deux pays ainsi que dans l'ensemble de la région.-VNA/VI