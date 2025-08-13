La presse sud-coréenne met en lumière la visite du secrétaire général Tô Lâm

La presse sud-coréenne a continué, le 12 août, de mettre en avant les activités menées dans le cadre de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm et de son épouse, Ngô Phuong Ly, accompagnés d’une haute délégation vietnamienne, en République de Corée du 10 au 13 août.

Selon l’agence Yonhap, il s’agit de la première visite d’un dirigeant étranger en République de Corée depuis l’entrée en fonction du président Lee Jae Myung, en juin dernier. Au cours de son séjour, le dirigeant vietnamien s’est rendu à l’Université Yonsei, où il a prononcé un discours. À cette occasion, le recteur Yoon Dong Sup lui a remis un doctorat honoris causa.

Le site koreaherald.com a consacré un article à la coopération entre le Groupe des Postes et Télécommunications du Vietnam (VNPT) et les entreprises sud-coréennes KIRA et LG CNS dans le domaine des centres de données. Ce partenariat prévoit un projet d’investissement commun au Vietnam visant à développer un centre d’une capacité initiale de 20 à 30 MW, ainsi que l’exploitation et la fourniture de services liés aux centres de données sur le marché vietnamien. L’article souligne également la priorité accordée par le Vietnam à l’accélération de la transformation numérique et au développement de l’économie numérique.

Par ailleurs, koreaherald.com rapporte que le Vietnam et la République de Corée se sont engagés à renforcer leur coopération dans les technologies de pointe, les chaînes d’approvisionnement et l’énergie. Lors du Forum économique Vietnam–République de Corée, tenu le 12 août, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre des mesures concrètes afin d’atteindre l’objectif de 150 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux d’ici 2030.

La presse sud-coréenne a également rendu compte de la table ronde Vietnam–République de Corée sur la coopération dans le développement des industries culturelles, coprésidée par le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, et son homologue sud-coréen, Chae Hwi Young. – VNA/VI