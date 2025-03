La presse sud-américaine fait l'éloge du Vietnam, de ses habitants et de sa culture

Le journal argentin Ámbito. Photo : VNA

Ces derniers jours, les journaux argentins et uruguayens ont publié des articles accompagnés de nombreuses photos louant la beauté du Vietnam, de ses habitants et de sa culture.



Le journal argentin Ámbito a publié un article du journaliste Osvaldo Sorbara, qui avait visité le Vietnam. M. Sorbara décrit les paysages magnifiques du pays ainsi que la gentillesse de ses habitants. Aujourd’hui, le Vietnam est prêt à accueillir des touristes du monde entier. À Hanoï, on ressent un mélange unique de paix et d’agitation. Les avenues sont bordées d'arbres et d’édifices à l'architecture française.



En arrivant à Ho Chi Minh-Ville, ce qui surprend le plus les touristes étrangers, c'est l'intense animation de la ville, avec des millions de motos et des centaines de milliers de voitures circulant chaque jour dans les rues. Une visite des tunnels de Cu Chi, un réseau de plus de 200 km autrefois utilisé comme base d'opérations par les guérilleros vietnamiens, est également une expérience impressionnante.



L'une des destinations les plus prisées du Vietnam est la baie d'Ha Long, reconnue par l'UNESCO comme un patrimoine mondial. Ce site emblématique abrite d'innombrables îles, grandes et petites, aux formes variées, émergeant d'une végétation luxuriante. La baie d'Ha Long figure également parmi les sept nouvelles "merveilles naturelles" du monde.



Le journal Ámbito a également relaté l’expérience culinaire du journaliste Sorbara, mettant en avant la diversité gastronomique du Vietnam. Par ailleurs, le pays est un véritable paradis du shopping grâce à ses prix abordables et à ses produits traditionnels raffinés, tels que tissus en soie, laques, objets en rotin et en bambou, broderies faites à la main, céramiques, bijoux en perles et sculptures.



Le Vietnam se classe au 12ᵉ rang des pays asiatiques offrant la meilleure qualité de vie, selon le journal argentin, qui affirme que le Vietnam est une destination qui mérite d'être visitée.

La section Asie du journal uruguayen Diario LaR a également publié un article sur le tourisme au Vietnam, affirmant que le pays est beau à bien des égards, avec des paysages époustouflants et des villes colorées. C'est pourquoi c'est un excellent choix pour les voyageurs en quête d'exploration et de découverte.



Le journal uruguayen a dressé une liste de quelques destinations touristiques célèbres du Vietnam, notamment la baie d'Ha Long, Da Nang, Hoi An, Ho Chi Minh-Ville, le Temple de la Littérature, Sa Pa, Nha Trang et la cité impériale de Hué.



Diario LaR décrit la baie d'Ha Long, célèbre pour ses falaises calcaires spectaculaires et ses eaux cristallines, comme l'une des destinations touristiques les plus emblématiques du Vietnam.



Le journal salue également Ho Chi Minh-Ville comme le centre économique et culturel du pays, mettant en avant son marché animé de Ben Thanh et ses impressionnants gratte-ciels, illustrant le mariage unique entre tradition et modernité.



Da Nang est réputée pour ses plages paradisiaques, notamment My Khe, où les visiteurs peuvent se détendre et profiter du soleil. Hoi An, quant à elle, est célèbre pour son vieux quartier pittoresque et parfaitement préservé, attirant les amateurs de culture.



Construit au XIᵉ siècle, le Temple de la Littérature est un havre de paix au cœur de l'effervescente de la capitale Hanoï. Il constitue un lieu incontournable pour en apprendre davantage sur l’histoire et la culture vietnamiennes.



Sa Pa, située dans les montagnes du nord du Vietnam, est renommée pour ses rizières en terrasses, ses marchés ethniques colorés et ses paysages montagneux majestueux.



L'article de Diario LaR a conclu que le Vietnam était une destination idéale pour les touristes.- VNA/VI