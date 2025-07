La presse méxicaine salue les progrès du Vietnam en matière de développement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’exprime lors d’une session de haut niveau tenue le 7 juillet sur l’environnement, la COP30 et la santé mondiale dans le cadre du Sommet élargi des BRICS 2025 à Rio de Janeiro. Photo : VNA

La récente visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil pour participer au Sommet élargi des BRICS, les 6 et 7 juillet, à Rio de Janeiro, en qualité de pays partenaire, témoigne clairement de la montée en puissance du Vietnam sur la scène internationale, selon un article de Regeneración, publication officielle du Mouvement de régénération nationale (Morena), parti au pouvoir au Mexique.



Dans cet article, qui salue les progrès remarquables récents du Vietnam, l’auteur Pedro Gellert souligne que cette participation souligne non seulement le rôle de plus en plus important et proéminent du pays sur la scène internationale, mais lui offre également une précieuse opportunité de renforcer ses liens bilatéraux avec les pays membres et d’explorer la coopération dans divers secteurs.



L’article souligne que ce pays d’Asie du Sud-Est est désormais admiré non seulement pour ses victoires historiques en matière de libération nationale et de réunification, mais aussi pour ses impressionnantes réalisations socio-économiques à l’ère moderne.



Depuis le lancement des réformes du Dôi moi (Renouveau) en 1986, le Vietnam a maintenu une forte dynamique. En 2024, le pays a enregistré une croissance du PIB de 7,09%, ce qui le place parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde. Les prévisions suggèrent qu’il pourrait rejoindre le top 20 des économies mondiales d’ici 2029.

Capture d’écran de l’article "Vietnam Sigue Adelante" par Pedro Gellert

L’auteur souligne que, dans le cadre de son orientation socialiste, le Vietnam a déployé des efforts concertés pour améliorer le niveau de vie, obtenant des résultats significatifs. Le revenu par habitant s’élève désormais à 4.711 dollars par an, tandis que le taux de pauvreté multidimensionnelle a chuté à seulement 1,93%, une baisse spectaculaire par rapport aux 60% environ de 1986. Le taux d’alphabétisation des adultes a atteint près de 99% et, en 2024, la couverture nationale d’assurance maladie s’élevait à 94,1%.

Selon l’article, le Vietnam a également donné la priorité à la science, à la technologie et à l’innovation, en développant un écosystème de start-up dynamique et en améliorant la qualité de la main-d’œuvre. Le gouvernement a activement promu des politiques inclusives en matière d’ethnicité, de religion, de genre, d’enfance et de personnes âgées. La radio «Voix du Vietnam» diffuse notamment dans 13 langues de minorités ethniques, soulignant ainsi l’engagement de l’État en faveur de la préservation culturelle au sein d’une nation unifiée.



Ces réalisations ont valu au Vietnam la 54e place sur 166 pays dans l’Indice des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, reflétant des progrès considérables dans les domaines économique, social et environnemental.



Dans un monde marqué par une profonde polarisation et une grande incertitude, l’auteur a félicité le Vietnam pour la poursuite résolue d’une stratégie de développement indépendante et proactive, associée à une intégration internationale profonde. Pour guider le développement national dans cette nouvelle ère, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a défini les principaux axes stratégiques de progrès.



L’article salue particulièrement la politique étrangère, d’intégration totale et ouverte du Vietnam, axée sur la multilatéralisation, la diversification, la coopération et le partage des responsabilités pour la construction d’un monde de paix, de progrès et de prospérité. – VNA/VI