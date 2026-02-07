La presse lao souligne la portée historique et l’empreinte majeure de la visite du SG To Lam

Les médias lao ont largement couvert la visite d’État du secrétaire général To Lam et de la délégation vietnamienne de haut niveau au Laos, effectuée à l’invitation du secrétaire général du Parti du peuple cambodgien et président lao, Thongloun Sisoulith.

Des journaux tels que Pasaxon, organe du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), Pathetlao, publication de l’Agence nationale d’information du Laos, Vientiane Times, édition anglophone relevant du Département de la propagande et de la formation du Comité central du PPRL, ainsi que Kongthap (journal de l’Armée lao), le journal de la Sécurité publique lao, Vientiane Mai, Économie-Commerce, la Radio nationale du Laos, entre autres, ont publié de manière continue des informations détaillées sur les activités du secrétaire général To Lam et de la délégation vietnamienne au Laos.

Le journal Vientiane Mai a souligné que l’affection du peuple lao envers le dirigeant vietnamien traduisait les sentiments fraternels de peuples ayant partagé les mêmes combats et les mêmes idéaux. L’accord des deux parties pour entamer les préparatifs de « l’Année de l’amitié et de la solidarité Laos–Vietnam 2027 », constitue une opportunité de renforcer davantage les liens entre les deux peuples.

Le journal Pasaxon a estimé que le plus haut dirigeant du Vietnam accordait une attention particulière au Laos. Selon l’article, le succès majeur de la visite réside dans la forte convergence de vues et d’actions entre les dirigeants des deux Partis et des deux États.

Pour sa part, Pathetlao a qualifié la visite de « boussole » pour l’action concrète, affirmant que le contenu de la « connexion stratégique » s’est véritablement approfondi et s’est matérialisé de façon vivante.

Un article publié par Pathetlao a mis en évidence cinq orientations prioritaires ayant particulièrement retenu l’attention de l’opinion publique lao durant la visite, à savoir : la politique, la défense et la sécurité, l’économie, la culture et l’éducation, ainsi que les projets stratégiques.

Sous l’angle économique et du développement, les journaux Économie-Commerce et Vientiane Times ont largement informé sur les projets d’infrastructures stratégiques, tout en saluant le rôle du Vietnam dans l’accompagnement du Laos afin de concrétiser son ambition de passer du statut de « pays sans accès à la mer » à celui de « pays connecté ».

Les médias lao ont également mis en lumière la signature de six documents majeurs lors de la visite, notamment l’accord relatif à la construction de l’Université de l’amitié Laos–Vietnam au Laos, le projet de ligne ferroviaire Vientiane – Thakhaek – Vung Ang, ainsi que le projet de route de l’amitié Laos–Vietnam longeant la frontière commune, dont plus de 200 km devraient être construits du côté lao.

Selon la presse lao, ces projets apportent non seulement des bénéfices économiques, mais renforcent également l’autonomie des deux économies, tout en soutenant l’objectif de porter prochainement le commerce bilatéral à 5 milliards de dollars, grâce aux engagements forts pris lors de cette visite.

La Radio nationale du Laos a souligné que l’opinion publique lao a été particulièrement impressionnée par le chiffre de plus de 16 000 étudiants lao poursuivant actuellement leurs études au Vietnam, qualifiant cet effort de « l’investissement le plus durable pour l’avenir ».

L’ensemble des médias laotiens ont unanimement affirmé que la visite s’est soldée par un plein succès, constituant une étape marquante et un jalon important dans la vie politique et diplomatique des deux pays. - VNA/VI