La presse lao fait l'éloge de la visite officielle du président Vo Van Thuong au Laos

Les principaux journaux du Laos ont publié les 11 et 12 avril des éditoriaux mettant en lumière la visite officielle du président du Vietnam Vo Van Thuong au Laos. Photo: VNA Dans un éditorial en première page, le Pathet Lao, journal de l'agence de presse lao (KPL), a déclaré que la visite, effectuée à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, visait à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.



Abordant des résultats de l’entretien entre Vo Van Thuong et Thongloun Sisoulith, le journal lao a souligné la détermination des deux dirigeants de continuer à travailler ensemble pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les deux Partis, ministères et localités des deux pays, contribuant à créer un nouvel élan pour les relations Vietnam-Laos.

La visite du président Vo Van Thuong a montré l’importance attachée par le Parti et l’Etat du Vietnam aux relations de grande amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays et elle contribuera à les promouvoir, a noté le Pathet Lao.

Pendant ce temps, le Pasaxon, l'organe officiel du PPRL, dans son article en première page, a cité les paroles du président lao Thongloun Sisoulith tenant en haute estime le fait que son homologue vietnamien Vo Van Thuong avait choisi le Laos en tant que le premier pays à visiter après sa prise en fonction.



Passant en revue des résultats de la coopération bilatérale dans divers domaines dont le politique, la sécurité, la défense, le commerce, l’investissement, la culture…, le journal lao a souligné l’engagement des deux dirigeants à continuer à rendre plus efficace et approfondir les relations Vietnam-Laos et de promouvoir leur soutien mutuel au sein des mécanismes bilatéraux et multilatéraux.



Le 12 avril, le Vientiane Times, seul journal en anglais au Laos, a publié en sa première page un article abordant des rencontres du président Vo Van Thuong avec des dirigeants lao. Les parties vietnamien et lao se sont engagées à resserrer leurs liens et le soutien mutuel sur les scènes régionale et internationale.



De leur côté, des radios et télévisions du Laos ont également couvert la visite du président Vo Van Thuong.