La presse internationale continue de porter des appréciations très positives et résolument optimistes sur la trajectoire de développement économique du Vietnam, saluant ses performances de croissance rapide et sa marche assurée vers le rang d’économie de premier plan en Asie du Sud-Est.

L’agence de presse britannique Reuters souligne que l’économie vietnamienne a enregistré une croissance de 8 % en 2025, dépassant celle de l’année précédente. Le pays s’affirme désormais comme un maillon incontournable des chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans les secteurs de l’électronique, du textile et de la chaussure. Cette dynamique a été portée par une consommation intérieure vigoureuse et par une forte hausse des dépenses publiques consacrées aux infrastructures, illustrant la volonté du Vietnam de rééquilibrer son modèle de croissance afin de réduire sa dépendance aux exportations.

De son côté, l’agence américaine Bloomberg met en avant le maintien du Vietnam parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde, grâce à des politiques de crédit audacieuses, un soutien étatique constant et une monnaie compétitive, conjugués à l’essor spectaculaire du secteur touristique.

Activité intense d'import-export au port de Lach Huyen, à Hai Phong. Photo : https://laodong.vn/

L’Agence France-Presse (AFP) estime, pour sa part, que le Vietnam incarne depuis longtemps un modèle de réussite parmi les économies asiatiques. Sa résilience repose sur une demande intérieure solide, un investissement commercial dynamique et des dépenses publiques structurantes. La croissance de 2025 reflète ainsi la robustesse de ses fondamentaux économiques et la continuité de l’orientation gouvernementale en faveur du développement du secteur privé.

Le média Free Malaysia Today indique que les économistes asiatiques observent avec attention ce taux de 8 %, considérant le parcours vietnamien comme une référence utile et une leçon stratégique pour les autres nations. Ce succès repose sur quatre moteurs majeurs : le pilier des exportations, l'affirmation du statut de centre manufacturier mondial du pays, l'essor de la consommation domestique, l'adaptabilité politique face aux pressions tarifaires et aux chocs externes. Cette performance démontre qu'une croissance élevée reste possible en Asie du Sud-Est dès lors que les avantages structurels sont alignés sur les tendances globales. Ce n’est pas un miracle, mais le fruit d'un positionnement économique méthodique transformant les vulnérabilités en dynamiques de progrès.

Selon The McGill International Review (Canada), malgré des défis structurels persistants, la stratégie économique actuelle a permis au Vietnam d’atteindre un rythme de croissance impressionnant, faisant du pays un prétendant crédible au statut de « tigre asiatique », au sein du groupe des pays affichant une croissance comprise entre 7 % et 10 %.

China Daily, de son côté, salue la transformation innovante du pays sur la voie de devenir une puissance économique en Asie du Sud-Est et même du monde, malgré les défis tarifaires. Une croissance supérieur à 8 % en 2025 permet de positionner le Vietnam comme un exemple de réussite dans un contexte de changements mondiaux constants.

Les principaux moteurs de la croissance vietnamienne demeurent les exportations, l’afflux d’investissements directs étrangers, le renforcement des infrastructures et une stratégie de diversification visant à stimuler la consommation intérieure tout en consolidant les partenariats commerciaux traditionnels.

Le Vietnam entre ainsi dans une « décennie décisive », susceptible de redessiner la hiérarchie économique en Asie du Sud-Est. Les analystes estiment que le pays pourrait dépasser la Thaïlande pour devenir la troisième économie de l’ASEAN en 2026 ou 2027. À l’horizon 2030, sa position devrait être durablement consolidée par sa transition vers le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.- VNA/VI