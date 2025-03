La presse internationale parle de la tournée du leader Tô Lâm dans l’ASEAN

Le secrétaire général Tô Lâm rencontre le secrétaire général de l'ASEAN Kao Kim Hourn et le Comité des représentants permanents auprès de l'ASEAN (CPR). Photo : VNA

Les médias internationaux ont couvert les visites du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Indonésie, au Secrétariat de l’ASEAN et à Singapour, soulignant que le Vietnam est prêt à diriger le bloc après trois décennies d’intégration et à maîtriser la voie de l’ASEAN.



Selon un article publié par Thai PBS World, dépendant du Service public de radiodiffusion thaïlandais (Thai PBS), le Vietnam redéfinit activement son approche diplomatique afin de devenir une puissance moyenne d’ici 2045. Cet objectif reflète l’ambition plus large du pays de renforcer son image internationale grâce à des partenariats stratégiques, à la croissance économique et à la résilience diplomatique.



Le Vietnam met en œuvre d’importantes réformes visant à améliorer son efficacité et à réduire la redondance bureaucratique. Il a également mis l’accent sur son rôle de stabilisateur régional, grâce à sa capacité à dialoguer avec les grandes puissances tout en préservant la centralité de l’ASEAN, indique l’article. Il ajoute que le Vietnam a également mis à profit son approche flexible et équilibrée pour nouer de nouvelles amitiés et diversifier ses partenaires commerciaux.



Fort de ses ambitions au-delà de l’Asie du Sud-Est, le Vietnam approfondit ses relations avec les grandes puissances mondiales, notamment les États-Unis et la Chine. Il a également renforcé sa coopération économique et de défense afin d’équilibrer ses intérêts stratégiques, souligne l’article.



L’Europe joue également un rôle important dans le rayonnement international du Vietnam. Alors que ce pays d’Asie du Sud-Est cherche à renforcer sa présence mondiale, il tire parti de ses relations avec les blocs économiques occidentaux et orientaux, soutenant ainsi sa croissance à long terme et sa stabilité géopolitique.



Parallèlement, plusieurs médias chinois, dont Guangming Daily, China News, Global Times, Phoenix TV News, Knews, Sina et Sohu, ont également relayé les visites de Mme Lam, soulignant qu’elles contribuaient à consolider la stratégie diplomatique du Vietnam visant à « placer l’ASEAN au centre » et à consolider la cohésion intra-ASEAN grâce à la coopération bilatérale.



Les plateformes de médias sociaux chinoises telles que Weibo, TikTok et WeChat ont souligné que les visites du chef du Parti communiste vietnamien visaient à renforcer la coopération intra-ASEAN, en se concentrant sur deux domaines clés : le renforcement des liens économiques et sécuritaires avec l’Indonésie, et la promotion de l’établissement de règles et de l’attraction des investissements à Singapour. Les articles ont souligné que l’unité de l’ASEAN est bénéfique et apporte stabilité à l’ensemble de la région. – VNA