La presse indonésienne souligne les liens étroits entre l’Indonésie et le Vietnam

Les médias indonésiens, dont la Voix de l’Indonésie (VOI), Detik.com, Tempo.com, Akurat.co, ont publié vendredi 4 août de nombreux articles mettant en lumière les relations étroites avec le Vietnam.

La présidente du Conseil représentatif du peuple d’Indonésie, Puan Maharani et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê. Photo: VNA

Selon la VOI, la présidente du Conseil représentatif du peuple (chambre basse) d’Indonésie, Puan Maharani, a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe après son entretien avec le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, que les deux parties avaient souligné l’importance de la coopération bilatérale et le soutien à la solidité de l’ASEAN dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région, au moyen de la diplomatie parlementaire.



La dirigeante indonésienne s’attendait à ce que le protocole d’accord entre les deux législatures signé le 4 août se traduise par des effets réels sur le partenariat stratégique entre l’Indonésie et le Vietnam dans divers domaines tels que le commerce, l’investissement, les énergies propres et renouvelables et la connectivité.



Elle s’est dite ravie que le commerce entre l’Indonésie et le Vietnam augmente d’année en année, atteignant 11 milliards de dollars en 2022, tout en affirmant qu’elle soutenait l’objectif des deux gouvernements de porter les échanges à 15 milliards d’ici 2028 en levant les barrières non tarifaires.



Concernant le tourisme, la présidente du Conseil représentatif du peuple d’Indonésie a proposé d’étendre les liaisons aériennes directes entre les deux pays, affirmant que les deux parties s’efforcent de lancer une liaison directe reliant leurs capitales.



Selon la VOI, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a rappelé la proximité entre le Vietnam et l’Indonésie, tout en exprimant son espoir que la coopération parlementaire bilatérale contribuera à resserrer davantage l’amitié entre les deux pays.



Les résultats de l’entretien entre les chefs des organes législatifs indonésien et vietnamien et la signature du protocole d’accord ont également été couverts par de nombreux médias, tels que Detik.com, Tempo.com, Akurat.co.



Ils ont déclaré que la signature du protocole d’accord sur la coopération parlementaire entre l’Indonésie et le Vietnam encouragera l’échange d’informations, la consultation, la formation, le renforcement des capacités et l’échange de visites des délégations parlementaires et aura un impact sur la stabilité politique dans la région.