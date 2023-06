La presse exhortée à continuer à avancer et à servir de pont entre le Parti, l’État et le peuple

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a exhorté la presse à continuer à aller de l’avant et à servir de pont entre le Parti, l’État et le peuple, vendredi 16 juin à Hanoi, à l’occasion du 98e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin).

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê (à gauche) offre un cadeau de souvenir à l’Association des journalistes vietnamiens. Photo : VNA

Il a fait cette demande lors d’une rencontre avec les responsables de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti, du ministère de l’Information et de la Communication, l’Association des journalistes vietnamiens, les organes de presse centraux et locaux et les membres du jury du Prix national de la presse sur les activités de l’Assemblée nationale et des conseils populaires (Prix Diên Hông).

Le plus haut législateur a affirmé qu’au cours de 98 années de développement, la presse révolutionnaire vietnamienne, fondée et dirigée par le président Hô Chi Minh, a toujours accompagné les luttes révolutionnaires, apportant des contributions significatives à la cause de la construction et de la défense nationales, affirmant et élevant la position, la force et le prestige du Vietnam.

Il a remercié les journalistes chevronnés, les responsables des organes de presse et les membres du jury du premier Prix Diên Hông d’avoir soigneusement sélectionné avec leur dévouement, leur sens des responsabilités, leur équité, leur objectivité et leur vaste expérience les 67 œuvres les plus remarquables à coronner parmi 3.328 œuvres en lice lors de la cérémonie de remise des prix le 9 juin.

Vuong Dinh Huê a suggéré aux organes de gestion de la presse de continuer à affiner les politiques et les mécanismes concernant les activités de presse et d’information dans la nouvelle période, en modifiant d’abord la Loi sur la presse avec des réglementations sur les taxes, les frais et les charges qui sont conformes à la nature de chaque type de médias et aux tendances de développement de l’économie de la presse.

La tâche urgente immédiate et à long terme est d’accélérer la transformation numérique dans le domaine de la presse conformément à la vision et à la feuille de route liées à l’économie numérique et à l’économie de la presse traditionnelle, tout en renforçant l’application de l’intelligence artificielle, du big data et des nouvelles technologies dans ce domaine de manière synchrone et efficace, a-t-il déclaré.

Il a noté que les responsables et les gestionnaires du système de la presse doivent continuer à améliorer leur caractère politique, leur sens des responsabilités et leurs compétences en gestion. En outre, ils devraient accorder encore plus d’attention à l’amélioration de la qualité des journalistes et des rédacteurs en termes de pensée politique, de compétence professionnelle et d’éthique.

Le président de l’Assemblée nationale a estimé que dans un proche avenir, la presse continuera à fournir une couverture complète et opportune des activités de l’Assemblée nationale et des conseils populaires pour le public et les amis internationaux.



Il a exhorté la la presse à continuer de transmettre les opinions et aspirations des électeurs et du peuple à l’Assemblée nationale, aidant à améliorer l’efficacité opérationnelle de l’Assemblée nationale et des conseils populaires et à construire l’image de l’Assemblée nationale de plus en plus démocratique, axée sur l’état de droit, professionnelle, moderne, amicale et proche.



En conclusion, le dirigeant a souhaité que les journalistes gardent toujours la flamme de l’enthousiasme brûlant dans leur cœur et contribuent davantage à la noble cause qu’ils ont choisie, méritant d’être des "combattants révolutionnaires" comme le président Hô Chi Minh l’avait dit.



Il a également souhaité que les journalistes chevronnés continuent à guider les jeunes générations de journalistes afin qu’ils accompagnent avec confiance et constance le Parti, le peuple et le pays.