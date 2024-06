La presse doit être consciente de sa mission pour créer une grande synergie pour la révolution

La Commission centrale de sensibilisation et d'éducation du Parti, en collaboration avec le ministère de l'Information et de la Communication, l'Association des journalistes vietnamiens et la Voix du Vietnam, a organisé mardi 18 juin à Hanoï sa conférence de presse de juin.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a déclaré que la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam était un événement très significatif et important pour les journalistes. Il a profité de l'occasion pour leur adresser ses meilleurs vœux.

Tran Luu Quang a demandé au secteur de rester prudent pendant la période de transformation dans le cadre du plan national de développement et de gestion de la presse d'ici 2025, appelant à de nouvelles mentalités conformes à l'économie de marché afin de surmonter les défis de transformation.

Le chef adjoint permanent de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation, Lai Xuan Mon, a souligné les contributions importantes de la presse à la construction, à la protection et au développement du pays. Selon lui, la presse est toujours la force de choc, démontrant de plus en plus son rôle clé dans la propagande des lignes directrices du Parti, des politiques et des lois de l'État.

Les délégués lors de la conférence. Photo: VNA



La presse doit être clairement consciente de son rôle, de sa responsabilité et de sa mission de contribuer à la création d'un consensus social et d'une grande synergie pour la révolution.

Le même jour, à Hô Chi Minh-Ville, l'Association des journalistes du Vietnam, en collaboration avec l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), a organisé une exposition de peintures intitulée "99", à l'occasion du 99e anniversaire de la Journée de la presse révolutionnaire du Vietnam (21 juin 1925 - 21 juin 2024).

L'exposition présente plus de 130 œuvres des journalistes et peintres avec des thèmes très variés comme nature morte, paysage, portrait, art abstrait, vie quotidienne,...

Elle se tient jusqu'au 24 juin au siège de l'antenne de la VNA dans le Sud, au 116, rue Nguyen Thi Minh Khai, dans le 3e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. -VNA/VI