La presse de la région salue la visite d'État du président vietnamien Luong Cuong en Égypte

La visite d'État du président vietnamien Luong Cuong en Égypte, du 3 au 6 août, a été largement couverte de manière positive par les médias égyptiens et de la région Moyen-Orient-Afrique du Nord. Les articles ont mis en lumière les perspectives de coopération prometteuses entre les deux pays.

Le quotidien égyptien Youm7 a qualifié la visite d'historique et d'importante, y voyant le reflet d'un fort engagement politique et une nouvelle dynamique pour les relations bilatérales, en particulier dans le commerce et l'investissement. Le journal a rapporté l'objectif commun des deux pays de porter le volume des échanges commerciaux à un milliard de dollars dans un avenir proche. Ils prévoient de se concentrer sur des produits clés : les produits aquatiques, agricoles et textiles du Vietnam, et les produits chimiques, les engrais et les produits pharmaceutiques d'Égypte. La coopération en matière d'investissement présente également un fort potentiel, notamment dans des secteurs comme la transformation des aliments halal, le textile, les énergies propres et la logistique.

De son côté, Al-Ahram, le journal le plus lu d'Égypte, a estimé que cette visite marquait un progrès tangible dans la concrétisation des accords déjà signés. Les journaux Al-Gomhuria et El-Balad ont, quant à eux, souligné le potentiel de coopération considérable dans le tourisme et les échanges humains. Le Vietnam est considéré comme une destination nouvelle et attrayante pour les touristes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, tandis que l'Égypte, avec ses sites emblématiques comme les pyramides de Gizeh, représente une offre touristique de premier plan pour les visiteurs vietnamiens.

Concernant la coopération énergétique et la transition verte, la presse égyptienne a relevé les nombreuses opportunités de collaboration dans le domaine des énergies renouvelables. Le Vietnam dispose d'atouts dans l'énergie solaire et éolienne, tandis que l'Égypte développe activement des programmes d'hydrogène vert et d'énergie éolienne en mer Rouge. Les médias régionaux considèrent cette orientation comme un axe stratégique qui pourrait devenir un nouveau pilier de coopération, alors que les deux nations poursuivent des politiques de développement durable et de réduction des émissions. Ils ont également salué l'engagement des deux parties à élargir les échanges d'étudiants, la recherche académique et l'enseignement du vietnamien et de l'arabe dans leurs universités respectives.

Dans le domaine de la défense, de la sécurité et de la coopération parlementaire, les quotidiens Daily News Egypt et El-Watan ont indiqué que les deux pays s'orientaient vers un renforcement de la coopération en matière de défense, d'industrie de l'armement, de sécurité maritime et de lutte contre le terrorisme. La perspective d'intensifier la diplomatie parlementaire à travers des échanges de délégations est également perçue comme un facteur clé pour accroître la confiance politique mutuelle.

Le président vietnamien Luong Cuong (à gauche) et le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi. Photo: VNA

La presse égyptienne a par ailleurs noté les positions similaires du Vietnam et de l'Égypte au sein des forums internationaux tels que les Nations Unies, le Mouvement des non-alignés et le G77 + Chine. Elle a suggéré que les deux pays tirent parti de leurs rôles de passerelles stratégiques, le Vietnam servant de passerelle vers l'ASEAN et l'Égypte d'entrée vers l'Afrique et le monde arabe.

Selon l'agence de presse du Moyen-Orient MENA, les deux nations visent à renforcer leur coopération dans des domaines variés et aspirent à lancer prochainement des négociations pour un accord de libre-échange bilatéral.

En somme, les médias d'Égypte et de la région considèrent la visite du président Luong Cuong comme un tournant majeur, ouvrant la voie à une coopération globale et substantielle dans divers domaines. Cette visite a non seulement réaffirmé l'engagement politique entre Hanoï et Le Caire, mais elle a également jeté les bases de mécanismes de coopération concrets et durables pour l'avenir. -VNA/VI