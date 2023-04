La presse cubaine place ses espoirs dans la visite du président de l’AN Vuong Dinh Hue

Le 18 avril, le président de l’AN, Vuong Dinh Hue, quitte Hanoï pour des visites officielles à Cuba, en Argentine et en Uruguay du 18 au 28 avril 2023. Photo: VNA

La visite officielle du président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue à Cuba est largement couverte par la presse cubaine, qui a fait part de sa conviction que cette visite sera couronnée de succès, contribuant ainsi à approfondir la solidarité fraternelle, la coopération intégrale et la confiance mutuelle entre les deux pays au cours des 60 dernières années.

De grandes agences de presse cubaines telles que l’agence de presse Prensa Latina, le quotidien Granma - porte-parole du Parti communiste cubain, et le journal en ligne Cubadebate, le Juventud Rebelde, les Trabajadores ont publié des articles sur la visite du président de l’AN du Vietnam du 18 au 23 avril, indiquant que cette tournée marque la célébration de la Victoire de Girón et la création de la 10e législature de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire (ANPP).

La délégation vietnamienne de haut niveau est la première délégation étrangère à se rendre à La Havane après la mise en place du nouvel organe législatif de Cuba, marquant une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays. Il s’agit également du quatrième voyage effectué par le plus haut législateur vietnamien à Cuba au 21e siècle après les visites de Nguyen Van An, en 2006, Nguyen Phu Trọng (actuel secrétaire général du PCV), en 2010, et Mme Nguyen Thi Kim Ngan, en 2016.

Selon la presse locale, la visite de Vuong Dinh Hue est considérée par les Cubains comme l'arrivée d'un frère.

La presse cubaine a souligné les contributions de Vuong Dinh Hue à la réforme législative afin d’atteindre les objectifs fixés pour 2045 lors du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui a défini une stratégie axée sur le rénovation et la créativité ainsi qu’une vision pour faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé à l’époque.

Dans les moments les plus complexes de l’épidémie de COVID-19, sous la direction du président de l’AN, l’organe législatif vietnamien a pris des décisions importantes pour enrayer avec succès la pandémie et promouvoir la reprise et le développement socio-économiques.

L’opinion publique cubaine a estimé que cette visite démontrait la plus haute volonté politique de l’AN du Vietnam de toujours se tenir aux côtés de l’"île de la liberté" et de poursuivre la tradition de solidarité, de soutien et de coopération intégrale entre les deux peuples.

Les médias cubains ont également affirmé que très peu de pays dans le monde partageaient l’amitié spéciale et traditionnelle basée sur la fraternité, des liens étroits et une confiance mutuelle comme le Vietnam et Cuba.

Les dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement et du peuple des deux pays ont cultivé et développé leur rare fraternité, leur coopération intégrale, leur solidarité et leur fidélité illimitées.

Lors d’un échange virtuel entre les présidents de l’AN des deux pays, le 25 mars 2022, Vuong Dinh Hue a souligné que les relations de solidarité et de l’amitié particulières étaient un atout précieux que les deux Partis, les deux États et les deux peuples doivent préserver, développer et transmettre aux générations futures. Il a également déclaré que dans le cœur de chaque Vietnamien, Cuba occupait toujours une place très importante.