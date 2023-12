La presse chinoise met l'accent sur le développement des relations sino-vietnamiennes

À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong et de son épouse, du président de la République socialiste du Vietnam Vo Van Thuong et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine Xi Jinping et son épouse entament une visite d'État au Vietnam les 12 et 13 décembre.

Selon le Global Times, une publication du People’s Daily, porte-parole du Comité central du Parti communiste chinois, publié le 12 décembre, l'opinion publique des deux pays s'attendent à ce que cette visite continue à promouvoir le développement des relations sino-vietnamiennes et à les porter à de nouveaux sommets.

En même temps, cette visite devrait également tracer une feuille de route pour le développement futur des relations bilatérales, revitalisant la confiance politique mutuelle et la coopération mutuellement bénéfique.

L'article écrit que les contacts étroits et réguliers de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays, ainsi que les visites fréquentes, démontrent pleinement le haut niveau et le caractère unique des relations Chine-Vietnam. La profonde amitié entre la Chine et le Vietnam donne aux deux pays des objectifs communs et une motivation pour promouvoir la coopération bilatérale.

Selon le Global Times, outre des relations politiques, les relations commerciales constituent également un point positif dans les relations entre les deux pays. Pendant de nombreuses années, la Chine reste toujours le plus grand partenaire commercial du Vietnam, tandis que le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le 4e plus grand partenaire commercial de la Chine au monde.

Le Global Time estime que le développement continu des relations commerciales sino-vietnamiennes est dû au fait que les deux économies sont hautement complémentaires et que les deux parties ont une compréhension commune selon laquelle la coopération commerciale bilatérale pouvait générer des bénéfices communs et des résultats gagnant-gagnant. -VNA/VI