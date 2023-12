La presse cambodgienne souligne la visite officielle du PM Hun Manet au Vietnam

La presse cambodgienne a largement couvert la visite officielle au Vietnam du Premier ministre du Cambodge Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet les 11 et 12 décembre, en particulier ses principales activités du 11 décembre.

La plupart des grandes agences de médias comme l'Agence Kampuchea Presse (AKP), Fresh News, sbm.news et btv.com.kh ont souligné les rencontres importantes qui ont eu lieu dans l'après-midi du 11 décembre entre le Premier ministre cambodgien et les hauts dirigeants vietnamiens : le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, le président Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue.

Le principal site d'information en ligne Fresh News a cité le Premier ministre vietnamien qui avait déclaré qu'à travers cette visite du Premier ministre Hun Manet, les relations bilatérales Vietnam-Cambodge se développerait plus fermement, pour le bénéfice mutuel des deux nations.

Le Premier ministre vietnamien s'est dit convaincu que sous la direction du Premier ministre Hun Manet, le Cambodge se développerait de plus en plus, obtiendrait de nombreuses nouvelles réalisations, devenant un pays à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et un pays à revenu élevé d’ici en 2050.

Selon le site d'information, les deux parties ont évalué les résultats de la coopération bilatérale et fixé les objectif pour élargir davantage la coopération dans divers domaines, notamment la politique, le commerce, l’investissement, le tourisme, la santé, l’éducation, la connectivité, la défense, la sécurité et la démarcation des frontières.

Ils ont également échangé leurs points de vue sur les questions mondiales et régionales, exprimant leur satisfaction du soutien mutuel au sein des forums internationaux, notamment les Nations Unies, l'ASEAN et la sous-région du Mékong.

Selon sbm.news, le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong, lors de sa rencontre avec le dirigeant cambodgien, a déclaré que grâce à cette visite, les liens entre le Vietnam et le Cambodge continueraient de se développer.

Le Premier ministre Hun Manet, pour sa part, a affirmé que le Cambodge continuerait à entretenir ses relations avec le Vietnam dans un esprit d'amitié traditionnelle, à se soutenir mutuellement au sein des forums multilatéraux et à élargir sa coopération avec le Vietnam dans de nouveaux domaines prometteurs.

Le 12 décembre, le site Internet de Bayon Television (BTV) a rapporté la visite de courtoisie du Premier ministre cambodgien au président Vo Van Thuong. Le dirigeant vietnamien a salué les résultats de l'entretien entre les deux Premiers ministres et est dit prêt à accueillir le roi Norodom Sihamoni au Vietnam pour une visite officielle dans un avenir proche.



L'AKP a également publié des informations et des articles sur les rencontres entre le Premier ministre Hun Manet et les hauts dirigeants vietnamiens.

L'AKP a rapporté que lors de sa rencontre avec le Premier ministre Hun Manet, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue avait souligné l'importance de cette visite pour le renforcement de la coopération traditionnelle Vietnam-Cambodge dans tous les domaines. -VNA/VI