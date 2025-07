La presse brésilienne salue la diplomatie multilatérale du Vietnam

La chaîne de radio INVERTA du Brésil couvre le séjour du Premier ministre Pham Minh Chinh à Rio de Janeiro. Photo : VNA

Le 5 juillet, le site brésilien INVERTA a publié un article en portugais sur la diplomatie multilatérale du Vietnam, son parcours d’intégration mondiale et son empreinte au BRICS 2025, à l’occasion de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet élargi des BRICS 2025 et de ses activités bilatérales au Brésil.



L’article souligne que le Sommet élargi des BRICS à Rio de Janeiro constitue une opportunité pour le Vietnam, devenu le 10ᵉ pays partenaire des BRICS, d’affirmer son rôle de pionnier en matière de diplomatie multilatérale, contribuant à bâtir un monde pacifique, équitable et durable.



Avec une économie dynamique, une population de près de 100 millions d’habitants et une profonde intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, le Vietnam apporte au Brésil une histoire de résilience et d’agilité, passant d’un pays autrefois isolé à un partenaire fiable, activement engagé dans la structuration des mécanismes multilatéraux.



La présence du Vietnam au BRICS 2025 vise non seulement à renforcer ses liens avec les économies émergentes, mais aussi à affirmer son engagement responsable dans la résolution des défis mondiaux, du développement durable à la lutte contre le changement climatique. Pour le Brésil, c’est l’occasion de découvrir un Vietnam dynamique, prêt à coopérer pour l’intérêt commun et un avenir prospère.



Le site INVERTA met en avant la politique de diplomatie multilatérale du Vietnam tout au long de près de 80 années d’histoire. L’article souligne qu’à partir de la politique de Renouveau lancée en 1986, la diplomatie multilatérale a été définie comme un pilier essentiel de la ligne diplomatique du pays, fondée sur les principes d’« indépendance, autonomie, paix, coopération et développement ; diversification et multilatéralisation des relations ; intégration internationale active et proactive ».



En évoquant le fait que le Vietnam est devenu le 10ᵉ pays partenaire des BRICS en juin, le site INVERTA qualifie cet événement de jalon important dans le parcours diplomatique multilatéral de Hanoï. Avec sa population nombreuse, sa croissance rapide et son intégration profonde dans les chaînes de valeur mondiales, le Vietnam est considéré comme « un acteur important en Asie » et un partenaire partageant les engagements des BRICS en faveur d’un ordre international plus équitable et représentatif. L’article estime que la participation du Premier ministre vietnamien au Sommet élargi des BRICS 2025 est bien plus qu’une simple activité diplomatique : elle incarne de manière vivante la politique étrangère indépendante, autonome, multilatérale et diversifiée du Vietnam.



À cette occasion, la chaîne de radio INVERTA du Brésil a également publié un commentaire, estimant que la présence du Vietnam au Sommet élargi des BRICS 2025 est non seulement une occasion d’affirmer sa position, mais aussi une opportunité de renforcer les relations avec le Brésil – un partenaire stratégique partageant de nombreuses valeurs et intérêts communs. Les deux pays sont des économies dynamiques en développement, partageant l’ambition de bâtir un monde multipolaire, pacifique et prospère. -VNA/VI