La presse belge salue la culture populaire dynamique du festival de Lim

Le quotidien belge Le Soir met en avant le festival de Lim du Vietnam comme une célébration de riches traditions culturelles, en particulier les chants populaires quan ho, inscrit en 2009 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Dans un article publié le 11 février, Le Soir décrit le festival de Lim, dans le district de Tiên Du, province de Bac Ninh, comme l’un des événements culturels les plus emblématiques du Nord du Vietnam, attirant des dizaines de milliers de spectatateurs chaque année.

Le festival offre une atmosphère animée où les habitants et les touristes s’immergent dans des spectacles traditionnels de quan ho, avec des chants alternés entre hommes et femmes en tenue colorée.

Ces chants consistent en couplets interprétés en alternance par deux femmes d’un village qui chantent à l’unisson et auxquelles deux hommes d’un autre village répondent avec des mélodies similaires mais des paroles différentes.

Le festival de Lim se tient chaque année dans la province de Bac Ninh, du 10e au 13e mois lunaire. Photo: VNA

Les femmes portent traditionnellement des grands chapeaux ronds et des écharpes typiques, tandis que le costume des hommes se compose notamment d’un turban, d’un parapluie et d’une tunique.

Les chants populaires quan ho expriment l’esprit, la philosophie et l’identité locale des communautés de la région et aident à nouer des liens sociaux dans et entre les villages qui partagent cette pratique culturelle qui leur est chère.

Au-delà de la musique, le festival propose une variété de jeux folkloriques tels que la danse du lion, les combats de coqs et les courses de buffles, ainsi que des performances artistiques dynamiques qui créent une atmosphère festive vibrante et colorée.

L’article souligne que le festival de Lim n’est pas seulement un événement de divertissement, mais aussi une occasion essentielle d’honorer et de préserver le patrimoine culturel du Vietnam, en promouvant ses traditions immatérielles auprès du public mondial. – VNA/VI