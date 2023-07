La presse autrichienne couvre la visite officielle du président Vo Van Thuong

De nombreux journaux autrichienne ont simultanément publié le 24 juillet sur la visite d'amitié officielle en Autriche du président vietnamien Vo Van Thuong et son épouse en Autriche, soulignant que cette visite créera une percée à booster les bonnes relations traditionnelles entre les deux pays.

Le site Internet Vienna.at présente la visite officielle en Autriche du président Vo Van Thuong. Photo : VNA

Selon la page Vienna.at, le président autrichien Alexander Van der Bellen a accueilli et eu un entretien avec son homologue vietnamien Vo Van Thuong à Vienne. Le menu de l’entretien est d’élargir davantage les relations bilatérales au cours de ces 50 dernières années depuis l’établissement de ses relations diplomatiques bilatérales en 1972.

L'article citait la parole du président Alexander Van der Bellen comme soulignant : "En regardant en arrière au cours des cinq dernières décennies, on peut voir que les relations bilatérales entre l'Autriche et le Vietnam se sont très bien développées". Il a également souligné que la coopération des deux pays va jusqu'à présent "au-delà des questions économiques" et comprend des programmes sur le climat et la protection de l'environnement. Selon le chef de l'Etat autrichien, le Vietnam - le plus important partenaire commercial de l'Autriche dans la région de l'ASEAN - est une économie ouverte et dynamique et un "lieu attrayant pour les entreprises autrichiennes".

L'article citait également la parole du président Vo Van Thuong exprimant son espoir que cette visite officielle en Autriche créera un nouvel élan, permettant aux relations entre le Vietnam et l'Autriche de se développer davantage. Le Vietnam souhaite coopérer plus étroitement avec l'Autriche dans les domaines politique, économique, culturel et sportif,...

Lors de l’entretien également, les dirigeants des deux pays ont discuté de la coopération dans la région indo-pacifique. Le président Van der Bellen a souligné l'importance "d'élargir et d'approfondir les relations et les canaux de communication avec les partenaires".

Il s'agit de la première visite dans un pays de l'Union européenne (UE) du président Vo Van Thuong depuis son entrée en fonction en mars 2023. A la veille de l’entretien entre les dirigeants des deux pays, le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg et son homologue vietnamien Bui Thanh Son ont signé un protocole d'accord sur le renforcement de la coopération entre protocole d'accord sur la coopération entre les ministères des Affaires étrangères vietnamien et autrichien. Toujours selon l'article, avant cela, le président Vo Van Thuong a visité l'hôtel de ville, rencontré le maire de Vienne, M. Michael Ludwig.

Le site d'information diepresse.com a rendu compte de la visite officielle en Autriche du président Vo Van Thuong. Photo : VNA

La page web parlament.gv.at a publié un article sur la rencontre entre le président Vo Van Thuong et la présidente du Conseil fédéral d’Autriche, Claudia Arpa.

Lors de cette rencontre, le président Vo Van Thuong a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à la consolidation et au renforcement des relations avec l'Autriche, un partenaire important et fiable du Vietnam en Europe. Afin de renforcer la coopération interparlementaire entre les deux pays, il a suggéré de promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux pour accroître la confiance politique, faciliter la coopération bilatérale et se coordonner étroitement dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux.

Claudia Arpa a souligné que la visite officielle du président vietnamien en Autriche ouvrirait un nouveau chapitre dans l'amitié traditionnelle et la bonne coopération multiforme entre les deux pays. Elle a exprimé son impression par les réalisations économiques du Vietnam, affirmant son soutien au renforcement des relations entre les deux pays, notamment dans la réponse au changement climatique, les énergies renouvelables et la formation professionnelle.

Les deux dirigeants se sont félicités de la coopération de plus en plus étroite entre le Parlement autrichien et l'Assemblée nationale du Vietnam ces dernières années.



La présidente du Conseil fédéral d’Autriche a hautement apprécié le rôle actif et responsable du Vietnam dans les forums interparlementaires régionaux et internationaux, souhaitant voir le Vietnam jouer un rôle de passerelle pour promouvoir les relations entre le Parlement autrichien et l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN.

La présidente de la Chambre haute d’Autriche a confirmé qu'elle enverrait une délégation pour assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires qui serait organisée par l'Assemblée nationale du Vietnam en septembre prochain.

Lors d'une réunion avec le maire de Vienne, en Autriche, le site officiel de Vienne (presse.wien.gv.at) a cité le maire Michael Ludwig disant que la visite officielle en Autriche et à Vienne du président Vo Van Thuong est « une étape importante dans le maintien et l'élargissement des relations entre Vienne et Hanoï ».

Le président Vo Van Thuong a plaidé pour un jumelage entre la capitale autrichienne et celle de Hanoi ainsi que d’autres localités du Vietnam. L'accent doit être mis sur les secteurs tels que le tourisme, la culture, la gestion urbaine, la protection de l'environnement, ou encore la restauration des monuments, a-t-il précisé.

En plus des sites d'information ci-dessus, de nombreux autres journaux autrichiens en ligne tels que diepresse.com, heute.at, vol.at, tvthek.orf.at, puls24.at, etc. ont également couvert cette visite du président Vo Van Thuong, soulignant l'importance de cette visite dans le maintien des bonnes relations traditionnelles ainsi que dans la promotion de la coopération bilatérale dans les temps à venir.- VNA/VI