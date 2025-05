La presse argentine souligne le 50e anniversaire de la réunification du Vietnam

Capture d'écran de l'article intitulé «Le Vietnam célèbre les 50 ans de la fin de la guerre avec un message de réconciliation et de paix» sur le site argentin Infobae. Photo: VNA

Le site argentin Infobae a publié ces derniers jour, des articles sur la grande célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam, avec la participation de 13.000 personnes à un défilé militaire à Hô Chi Minh-Ville.

La chute de Saigon le 30 avril 1975 a marqué la fin d'un Vietnam divisé entre le Nord et le Sud allié des États-Unis, et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm a déclaré lors de la grande cérémonie que les dernières décennies avaient conduit à une unité toujours plus grande, a écrit Infobae dans un article intitulé «Le Vietnam célèbre les 50 ans de la fin de la guerre avec un message de réconciliation et de paix.»

« Tous les Vietnamiens sont des descendants du Vietnam. Ils ont le droit de vivre et de travailler, et la liberté de rechercher le bonheur et l'amour dans ce pays », a déclaré le leader du PCV, ajoutant que « dans un esprit de laisser le passé derrière soi, de respecter les différences et de se tourner vers l'avenir, l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée s'engagent à faire du Vietnam un pays de paix, d'unité, de prospérité et de développement ».

Des milliers de personnes ont campé pendant la nuit dans les rues de Ho Chi Minh-Ville pour profiter du meilleur point de vue sur le défilé. Beaucoup sont restés dans les rues l'après-midi, profitant de pique-niques en attendant les tirs de drones et de feux d'artifice prévus dans la soirée, selon la même source.

Le drapeau national rouge et jaune du Vietnam était partout dans la ville : flottant sur les bâtiments, peint sur les visages des adolescents anxieux et sur les t-shirts de ceux qui étaient venus de tout le pays pour venir en ville. Des hélicoptères portant le drapeau national et des avions de chasse ont survolé le défilé près du Palais de l'Indépendance, où un char nord-vietnamien a défoncé les grilles du Palais de l'Indépendance le dernier jour de la guerre, a rapporté Infobae.

Le site argentin a également souligné que 50 ans après la fin de la guerre, les relations entre le Vietnam et les États-Unis se sont améliorées. Cette année marque également le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre Hanoi et Washington. En 2023, les deux pays ont porté leurs relations au niveau de partenaire stratégique global.

Dans un autre article intitulé « Le Vietnam met en lumière sa transformation nationale à l'occasion du 50e anniversaire de la fin de la guerre », Infobae a également cité les paroles de Tô Lâm qui a souligné la transformation du Vietnam « d'une nation déchirée par la guerre » à un « pôle d'attraction pour les investissements étrangers ».

« En tant que nation qui a subi d'innombrables pertes en raison des guerres passées et qui a également bénéficié de grands avantages de la paix et de la coopération amicale au cours des dernières décennies, le Vietnam se réjouit de travailler avec la communauté internationale pour construire un avenir de paix, de prospérité, de solidarité et de développement », a déclaré le dirigeant vietnamien.

Dans un autre article, Infobae a résumé l’invasion américaine du Vietnam, qui a causé beaucoup de souffrances et de pertes, ainsi que l’échec de l’armée américaine sur le champ de bataille au Vietnam il y a 50 ans. Avec de nombreuses images illustratives pour l'article, Infobae a apprécié hautement l'esprit combatif, le sacrifice héroïque et le courage de l'armée et du peuple vietnamiens dans la guerre de résistance pour défendre leur indépendance et leur liberté. -VNA/VI