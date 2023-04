La presse argentine salue la visite du président de l’AN du Vietnam

Les médias argentins ont continuellement rapporté la visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, dans ce pays d'Amérique latine, avec de nombreuses évaluations positives et notables.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, (gauche) et le président argentin Alberto Fernández. Photo : VNA

L'Agence nationale de presse argentine (Télam) a notamment publié un article évaluant positivement les relations entre les deux pays.



Selon le texte, lors d'une entrevue entre le président argentin Alberto Fernández et le président de l’AN Vuong Dinh Hue, les deux dirigeants ont réaffirmé leur détermination à approfondir la coopération bilatérale dans le commerce, l'investissement, les sciences et technologies. Ils ont également souligné le vaste potentiel de croissance continue au niveau commercial et ont décrit un programme de travail pour progresser dans la diversification et l'expansion des secteurs de produits.



L'article mentionne également la rencontre entre le président de l'AN Vuong Dinh Hue et la présidente du Sénat et vice-présidente de l'Argentine, Cristina Fernández, qui a ensuite partagé une photo prise avec l'invitée vietnamienne sur sa page Twitter personnelle, en signe de son affection particulière pour le pays indochinois.



Les propos de la présidente de la Chambre des députés argentine, Cecilia Moreau, sont également cités sur sa page Twitter personnelle à propos de l’entretien avec le président de l’AN Vuong Dinh Hue, au cours de laquelle ils ont signé un accord "pour approfondir l'engagement parlementaire entre les deux pays.



"Il s'agit d'une étape clé pour renforcer nos liens commerciaux et de développement", a déclaré le dirigeant.



Entre-temps, Infobae a publié l'article intitulé "L'Argentine et le Vietnam aspirent à renforcer les relations commerciales bilatérales", dans lequel il montre que, grâce à des réunions de haut niveau entre Vuong Dinh Dinh Hue et les dirigeants argentins, les deux pays s'efforceront d'apporter de la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars d'ici 2025.



Le journal Resumen Latinoamericano a publié de nombreuses informations sur la visite du président de l’AN Vuong Dinh Hue. Parmi eux, le journal a cité le président Alberto Fernández, qui a souligné que l'Argentine apprécie le prestige et la position croissants du Vietnam dans la région et dans le monde, et que les relations entre les deux pays ont encore beaucoup de potentiel de coopération, en particulier dans termes de l'échange et de l'investissement.