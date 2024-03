La presse argentine cite Sapa parmi les 16 plus belles petites villes du monde

Sa Pa est perchée à 1.600 m d'altitude et la neige recouvre parfois de son blanc manteau les cimes qui l'entourent.

Des collines du Népal à la côte californienne en passant par la station d’altitude vietnamienne de Sapa, le journal argentin Infobae vient de publier une liste des villes les plus pittoresques à visiter et à vivre différentes expériences, dressée par le magazine de voyage Time Out.

Ces petites villes sont des joyaux qui permettent de sortir de l’ordinaire, de s’éloigner de la foule. Ces lieux présentent une beauté originale. Chaque lieu a son charme particulier et unique, a-t-il écrit le 8 mars dans la rubrique "Tendances".

"Ces endroits parfaits comme des cartes postales sont non seulement beaux à regarder, mais offrent également la possibilité de découvrir une autre facette de n'importe quel pays que vous visitez", a estimé Time Out.

"Sapa, entouré de montagnes verdoyantes, de vallées et de rizières en terrasses, est situé au nord du Vietnam. Le voyage vers ce bourg reculé est escarpé dans les collines et ne peut se faire qu’en train ou en autocar. Là-bas, les rues sont pleines de motos", a-t-il décrit.

Reine des montagnes et porte d’entrée pour découvrir les ethnies minoritaires et les paysages somptueux du Nord-Ouest, Sa Pa est nichée dans une jolie vallée encadrée de montagnes acérées et denses de végétation. Les rizières en gradins, en cour de moissonnage, descendent des versants pentus composant un étonnant patchwork de couleurs.

"À Sapa, le visiteur trouvera des marchés vendant des ingrédients inhabituels, qu'il faut essayer car ils sont délicieux. Le plus intéressant est que la ville est entourée d’autres petits villages où vivent d’anciennes tribus vietnamiennes. En plus des sentiers vers les collines qui semblent se terminer au-dessus des nuages".

D’autres endroits élus par Time Out sont Sidi Bou Saïd (Tunisie), Alberobello (Italie), Guatape (Colombie), Ilulissat (Groenland), Banff (Canada), Rothenburg ob der Tauber (Allemagne), Wae Rebo (Indonésie), Carmel-by-the-Sea (États-Unis), Hope (Australie), Ogimachi (Japon), Grindelwald (Suisse), Kralendijk (Bonaire), Stepantsminda (Géorgie), Klaksvik (îles Féroé) et Ghandruk (Népal). VNA/VI