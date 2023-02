La présidente p.i Vo Thi Anh Xuan reçoit les ambassadeurs de Suisse, de Malaisie et du Cambodge

La présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan a reçu le 22 février à Hanoï les ambassadeurs de Suisse, de Malaisie et du Cambodge qui sont venus pour lui présenter les lettres de créance.

Félicitant l'ambassadeur de Suisse Thomas Gass pour sa prise en fonction au Vietnam, Vo Thi Anh Xuan a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à l'amitié et à la coopération avec le Suisse.

Elle a suggéré aux deux parties d’intensifier l’échange de délégation à tous les niveaux et de continuer leur soutien mutuel et leur collaboration étroite au sein des forums multilatéraux et organisations internationales. Elle a déclaré encourager les entreprises suisses à venir investir au Vietnam, notamment dans les domaines de la croissance verte, de la transformation numérique, de l’économie circulaire, de la finance, de l’assurance, de l’industrie manufacturière, de l’agriculture de haute technologie, de l’éducation et de la formation.

La présidente par intérim a proposé à la partie suisse de continuer à promouvoir les négociations sur l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (EFTA).

De son côté, Thomas Gass a déclaré souhaiter que les deux pays continuent à promouvoir cette année leurs relations diplomatiques, les contacts de haut niveau et des visites. Il a suggéré de renforcer la coopération bilatérale dans l’éducation, le commerce et l’échange entre les deux peuples, notamment les jeunes générations.

Appréciant l’environnement d’investissement favorable au Vietnam, M. Gass a déclaré qu’il contribuerait de promouvoir les flux d'IDE suisses au Vietnam.

En recevant l’ambassadeur de Malaisie Tan Yang Thai, la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan a déclaré se mettre d’accord sur le renforcement des échanges de délégation à tous les niveaux, en l’honneur des 50 ans des relations diplomatiques Vietnam-Malaisie et la promotion des mécanismes de coopération bilatérale.

Les deux parties doivent faire des efforts pour porter à 18 milliards de dollars les échanges commerciaux bilatéraux en réduisant les importations vietnamiennes et favorisant l’accès des produits et services Halal du Vietnam au marché malaisien, a souligné la dirigeante vietnamienne.

Sur la base du nouvel accord de coopération dans le domaine du travail signé en mars 2022, Vo Thi Anh Xuan a proposé de créer un environnement de travail sûr et favorable aux travailleurs vietnamiens en Malaisie; de promouvoir les négociations et signer au plus tôt un protocole d'accord sur la coopération en matière de défense entre les deux pays ; d’élaborer un accord de coopération sur la cyber-sécurité.

L’ambassadeur malaisien a déclaré souhaiter que les autorités vietnamiennes accordent un bon accueil aux Malaisiens venir visiter, étudier ou investir au Vietnam avant de s’engager à faire de son mieux pour intensifier la coopération entre les deux pays.

Lors de la réception de l’ambassadrice du Cambodge Chea Kimtha, la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance et accordait la plus haute priorité à la consolidation et au renforcement des relations d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale avec le Cambodge.

La dirigeant vietnamienne a proposé à l’ambassadrice cambodgienne à promouvoir la mise en œuvre des accords de coopération entre les Partis, les gouvernements et les ministères, secteurs, localités des deux pays.

De son côté, l’ambassadrice Chea Kimtha a déclaré poursuivre ses efforts pour contribuer au développement des relations entre les deux pays, à la mise en œuvre des accords de coopération bilatérale et à la sensibilisation sur les relations traditionnelles Vietnam-Cambodge, notamment auprès des jeunes générations.