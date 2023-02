La présidente par intérim du Vietnam reçoit l’ambassadeur du Brésil

La présidente par intérim du Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, a reçu le 6 février à Hanoï l'ambassadeur du Brésil, Fernando Apparicio da Silva, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

La présidente par intérim du Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, et l'ambassadeur du Brésil, Fernando Apparicio da Silva. Photo: VNA





Elle a déclaré apprécier les contributions de l’ambassadeur à la consolidation et au développement du partenariat entre le Vietnam et le Brésil pour le rendre de plus en plus efficace et substantiel.



Vo Thi Anh Xuan a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer ses relations avec le Brésil, l'un des partenaires les plus importants en Amérique latine. Elle a proposé que les deux pays continuent de promouvoir l’échange de délégations de tous niveaux.



Appréciant le fort développement des relations bilatérales dans l’économie, la dirigeante vietnamienne a en outre déclaré souhaiter que les deux pays continuent de renforcer ces liens, outre leur coopération dans l’éducation.



Sur la base des bonnes relations entre les deux pays, le Vietnam propose au gouvernement brésilien de continuer à soutenir le lancement de négociations pour un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR), a-t-elle déclaré.



De son côté, l’ambassadeur brésilien a déclaré se réjouir du développement des relations bilatérales. Félicitant le Vietnam pour ses réalisations en termes de prévention et de contrôle du COVID-19, de reprise et de développement socio-économiques, il a déclaré souhaiter que les relations entre les deux pays continuent de se développer heureusement dans les temps à venir.



En 2022, le Brésil est demeuré le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, avec un commerce bilatéral record de 6,78 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 6,6%.