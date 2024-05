La présidente p. i Vo Thi Anh Xuan reçoit de nouveaux ambassadeurs

La présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan a reçu le 15 mai à Hanoï les ambassadeurs d'Arménie, de Nouvelle-Zélande, de Turquie et du Pérou venant présenter leurs lettres de créance.

Photo: VNA

En recevant l'ambassadeur arménien Suren Baghdasaryan, Mme Xuan a déclaré que le Vietnam appréciait toujours le soutien du peuple soviétique d’hier, y compris du peuple arménien en particulier, à la lutte pour l'indépendance et à la réunification du pays du Vietnam.

Elle a constaté que les relations entre les deux pays avaient connu ces derniers temps de nombreux développements dans les domaines de la diplomatie, de l'économie, du commerce et des investissements, notamment après la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasienne, dont l’Arménie est membre. Elle a souhaité que dans les temps à venir, les deux parties continuent à promouvoir les mécanismes de coopération existants tels que l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne, le Comité intergouvernemental; à envisager la possibilité de négocier et de signer un nouveau cadre de coopération pour renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement. En outre, les deux parties disposent encore d'un grand potentiel de coopération dans les domaines tels que la défense, la culture, le tourisme, l'éducation, a-t-elle ajouté.

L'ambassadeur d'Arménie a déclaré que les deux pays avaient encore beaucoup de potentiel de coopération dans les domaines tels que l'économie, le commerce, les sciences, l’éducation...Il a affirmé que l'objectif de son mandat était de promouvoir les visites de délégations de haut niveau et les activités de coopération bilatérale.

En recevant l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande Caroline Rachel Beresford, Mme Xuan a affirmé que le Vietnam valorisait toujours la coopération avec la Nouvelle-Zélande. Le commerce bilatéral a fortement augmenté au fil des années. En outre, la coopération dans les domaines du tourisme et de l'éducation a obtenu des résultats positifs. La Nouvelle-Zélande accorde également toujours l’aide publique au développement au Vietnam.

Elle a précisé que les deux parties devraient également déployer activement les mécanismes de coopération existants, en particulier le programme d'action de partenariat stratégique pour la période 2021-2024 et promouvoir la coopération dans les domaines où les deux parties avaient des atouts et des besoins.

La diplomate néo-zélandaise a déclaré que le gouvernement néo-zélandais accordait la priorité à la promotion des relations de coopération avec le Vietnam. Les deux pays ont encore beaucoup de marge de développement dans les temps à venir, notamment dans des domaines tels que l'agriculture, l’éducation, la réponse au changement climatique, l’économie numérique…

Mme Xuan s'est déclarée satisfaisante devant l'évolution positive des relations Vietnam-Turquie lors de la rencontre de l'ambassadeur de Turquie Korhan Kemik. La Turquie est le plus grand partenaire commercial non pétrolier, le deuxième plus grand marché d'exportation du Vietnam en Asie occidentale et est aussi le plus grand investisseur direct du Vietnam du Moyen-Orient.

Mme Xuan a exprimé son souhait d'accueillir bientôt le Président turc au Vietnam pour promouvoir davantage la coopération bilatérale. En outre, les deux parties doivent également maximiser l’efficacité des mécanismes de coopération existants ; renforcer les négociations et signer de nouveaux documents de coopération pour compléter le cadre juridique pour la coopération dans de nombreux domaines.

L'ambassadeur de Turquie a déclaré que le Vietnam était un partenaire important de la Turquie en Asie du Sud-Est. Le commerce bilatéral a toujours augmenté régulièrement au fil des années. Il a souhaité que les deux parties continuent à mettre en œuvre les accords signés, à renforcer les négociations et à signer de nouveaux documents de coopération.

En recevant l'ambassadrice péruvienne Patricia Yolanda Raez Porto Carrrero, Mme Xuan a déclaré que le Vietnam valorisait toujours l'amitié et la coopération avec le Pérou. Le Pérou est le partenaire le plus important du Vietnam dans la région de l'Amérique latine. Les entreprises vietnamiennes mettent en œuvre d'importants projets d'investissement dans les télécommunications et le pétrole et le gaz au Pérou.

Elle a souhaité que dans les temps à venir, les deux parties renforcent leur coopération dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial, d'investissement, de culture, de tourisme et d'échanges entre les peuples ; se coordonnent pour organiser les activités pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et se préparer à la visite du président du Vietnam et sa participation au Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) prévu au Pérou en novembre prochain.

L'ambassadrice péruvienne a souligné que les deux parties disposaient d'un grand potentiel de coopération, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture, du tourisme et de l’échange entre les deux peuples.

L'ambassadrice a souhaité accueillir davantage d'investisseurs vietnamiens au Pérou. En 2024, en tant que pays hôte de l’APEC, le Pérou souhaite accueillir le président du Vietnam pour l’événement et effectuer une visite officielle au Pérou. - VNA/VI