La présidente du Sénat australien entame sa visite officielle au Vietnam

La présidente du Sénat australien, Sue Lines, est arrivée samedi 24 août à Hanoi, entamant sa visite officielle au Vietnam qui durera jusqu’au 30 août, à l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Sa première visite officielle au Vietnam en tant que présidente du Sénat australien se déroule dans le contexte où le partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Australie se développe de manière florissante.

Elle marque le parcours de plus de 50 ans après l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, contribuant à rendre les relations entre les deux organes législatifs plus profondes et plus substantielles, les transformant en un pilier important du partenariat stratégique intégral Vietnam-Australie, et répondant aux intérêts et aux désirs pratiques des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde. - VNA/VI